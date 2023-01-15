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2023澎湖四季旅遊亮點啟動！4系列遊程出爐　「還可抽液晶電視」

▲▼瞄準國旅，澎湖推出四季旅遊亮點遊程。（圖／觀光局）

▲瞄準國旅，澎湖推出四季旅遊亮點遊程。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

澎湖四季旅遊亮點啟動，澎湖國家風景區管理處整合澎湖四季代表性生態旅遊，包括「冬-訪古季」、「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」、「秋-奇岩季」等，推出「2023澎湖四季旅遊」系列活動與經典遊程，此外，澎管處也推出抽獎活動，最大獎為32吋液晶電視。

澎湖國家風景區管理處推出「2023澎湖四季旅遊」活動，由「冬-訪古季」展開序幕，首先登場從2月4日至2月7日的「元宵乞龜專車-湖西+南環線」為期4天，以及2月5日至2月7日的「元宵乞龜專車-北環線」為期3天，旅客可在澎湖為新年祈福、歡喜度元宵。

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接下來冬季訪古經典遊程為期1個月，活動時間自2月25日至3月26日，分別「北環線」及「湖西+南環線」一日遊經典遊程，北環線經典遊程每周六出發，共5梯次，湖西+南環線經典遊程每周日出發，也有5梯次，讓旅客深入了解澎湖的軍事史蹟、五營、石敢當及廟宇文化，帶動澎湖旅遊觀光發展。 

▲▼瞄準國旅，澎湖推出四季旅遊亮點遊程。（圖／觀光局）

▲瞄準國旅，澎湖推出四季旅遊亮點遊程。（圖／觀光局）

「春-賞鷗季」則將推出「東(北)海跳島」及「南海跳島」一日遊經典遊程，從5月19日至7月7日每週五出發計8梯次，遊客可欣賞到燕鷗翱翔與生態之美。

「夏-石滬季」分別有「吉貝石滬環境教育一日遊」及「吉貝石滬觀星兩天一夜」遊程，活動日期為6月30日至9月2日，共計10梯次，透過環境教育課程體會早期先民捕魚智慧，及石滬文化資產保存重要性。

「秋-奇岩季」則規劃「跳島探索」及「本島探索」一日遊經典遊程，從9月30日至11月18日每週六出發共計8梯次，引領遊客探索澎湖奇麗多變的地景和秋季風貌。

▲▼瞄準國旅，澎湖推出四季旅遊亮點遊程。（圖／觀光局）

▲▼瞄準國旅，澎湖推出四季旅遊亮點遊程。（圖／觀光局）

▲▼瞄準國旅，澎湖推出四季旅遊亮點遊程。（圖／觀光局）

另為迎接元宵節，澎管處2月4日至8日期間，在澎湖機場旅遊服務中心櫃檯辦理互動小遊戲領取精美小禮物活動，另外憑證件可索取集章卡乙張，至指定景點踩點集章，集滿5點後至澎湖機場旅遊服務中心兌換「綠蠵龜公仔」乙隻及「摸彩券」乙張。在整個活動結束後，將於3月31日抽出獎項，特獎32吋液晶電視及其他獎項共33項獎品。

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，澎湖觀光資源豐富，有自然地質景觀、海洋及生態資源、農漁產業及人文古蹟，面對新的旅遊趨勢及旅遊型態的轉變，為深度發展澎湖魅力據點並營造主題式旅遊，配合季節性與氣候，整合推出一年四季皆可遊玩之遊程，顛覆以往大家對澎湖觀光旅遊的認知，澎湖旅遊不只是4~9月，一年四季不同系列活動，不同玩法，希望能以嶄新的澎湖觀光意象，創造整年度觀光熱潮。

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