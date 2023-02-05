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荔枝椿象藏葉背渡冬　雲林動植物防疫所呼籲今起至3／10加強防治

▲越冬後的荔枝椿象對化學藥劑較為敏感，活動力較差且尚未產卵，此時為最佳防治時機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

越冬後的荔枝椿象對化學藥劑較為敏感，活動力較差且尚未產卵，此時為最佳防治時機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

荔枝椿象以刺吸方式危害荔枝、龍眼， 除導致落花、落果及嫩枝、幼果枯萎外，並易引起荔枝果實期後期荔枝酸腐病。以往荔枝椿象於農曆春節後逐漸甦醒，易藏匿於荔枝龍眼樹葉片背面越冬，並等待花芽萌發群聚吸食汁液，造成落花落果，雲林縣動植物防疫所今呼籲農民，於共同防治時期2/6-3/10加強園區防治工作。

雲林縣動植物防疫所指出，為提升雲林地區及鄰近縣市荔枝椿象共同防治期防疫管理效益，行政院農業委員會動植物防疫檢疫邀請學者專家共同會勘，訂定雲林地區化學農藥共同防治期為2月6日至3月10日，籲請農友一同加強防治；另龍眼、荔枝為蜜蜂重要蜜源，為避免誤傷蜂群採蜜，化學防治應於開花前即早施藥，開花時期請勿用藥，改以摘除卵片或敲擊捕捉等物理防治。

台南區農業改良場建議，越冬後的荔枝椿象對化學藥劑較為敏感，活動力較差且尚未產卵，此時為最佳防治時機，農友可趁機將藥劑噴灑在葉背與枝條縫隙，降低成蟲數量，避免越冬後成蟲甦醒擴散。此外，荔枝椿象受到驚擾時會分泌出具刺激性臭液，如碰觸到會引起皮膚不適，因此在防治上切忌徒手抓蟲，應穿著可遮蔽全身衣物進行防治。

使用化學藥劑應嚴格遵守安全採收期，若有農作物病蟲害防治疑問，可聯繫雲林縣動植物防疫所，聯繫電話(05)5523259。化學防治請選用核准登記及推薦使用的藥劑種類，相關網頁台南區農業改良場網站防檢局農藥資訊服務網站

 


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雲林縣動植物防疫所荔枝椿象蟲害防治蟲害

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