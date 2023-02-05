新北職人體驗營免費提供6000名額　讓國中小學生進行職涯探索

▲東海高中辦理「親子營隊-相揪去東海～午茶約會」。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為幫助中小學學生進行職涯探索，新北市教育局今年寒假與16間職探中心及17所高中職學校，合力開設269梯次、提供約6000個免費名額職業試探營隊，即日起至2月10日舉行，內容包括未來科技、建築木雕、攝影或服飾等課程，從國小高年級到國中生均可報名參加。

新北教育局長張明文表示，新北市建置全國最多16所職業試探暨體驗教育中心，包含全國唯一7大類全部到位，同時銜接技高共同開設職業試探育樂營，用雙語、親子、未來科技等試探課程，從國小高年級到國中皆可參加，打造「五年一貫全面試探」政策，幫助孩子瞭解自己性向及興趣，適性發展展現天賦。

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張明文指出，今年的職人體驗營隊，課程具創意與活力，更規劃了18梯次國小雙語職探課程及5梯次國中親子營，以「動手做學英文」讓孩子透過體驗快樂學英文，並增進親子情誼。

今年開辦育樂營場次最多的中正國中職探中心，以工業類化工課程「雙語課程—薰衣草滋潤乳液製作」體驗課程秒殺爆滿，課程將帶領孩子認識化妝品原料分類及原理應用，並採取雙語環境教學。

東海高中餐旅群課程「親子營隊－相揪去東海~午茶約會」，每次開辦皆座無虛席，親子互動製作西式點心及飲料調製，大獲家長及學生的肯定。新泰國中職探中心的「味覺饗宴」體驗課程，讓孩子從材料到餐桌自己包辦，也吸引許多學生報名參加。

新北教育局提醒，參加國中寒暑假職探育樂營的學生，可持參加證明納入新北市高中職特色招生專業群科甄選入學書面審查評分項目，不只找尋自己的職涯，更有助於未來升學。相關職探育樂營報名訊息，可參考「新北學bar」粉絲頁。