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大陸 大陸焦點 特派現場

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商　未透露習近平訪俄訊息

▲大陸外交部常務副部長馬朝旭赴莫斯科訪問。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸外交部常務副部長馬朝旭（圖右）與俄羅斯外長拉夫羅夫（圖左）。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部常務副部長馬朝旭2日起，連續兩日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫，副外長魯登科、維爾什寧等人舉行磋商。議題內容主要圍繞中俄關係，雙邊協作及地區和平穩定等，對於俄羅斯外交部曾傳出總統普丁邀請大陸國家主席習近平訪問俄羅斯一事，在官方新聞稿中並未提及。

▲大陸外交部常務副部長馬朝旭赴莫斯科訪問。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲馬朝旭等陸方團隊與俄羅斯外交團隊進行磋商。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據大陸外交部消息指，馬朝旭同俄方就中俄關係、兩國雙多邊協作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，強調在習近平主席和普京總統戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終保持高水平發展勢頭。

馬朝旭強調，兩國政治互信持續深化，各領域合作穩步推進，國際協作更加緊密。中方願同俄方一道，認真落實兩國元首達成的重要共識，推動雙邊關係在新的一年取得新進展。

俄羅斯方面則表示，願同中國加強交流合作，落實好兩國元首達成的重要共識，深化雙多邊層面戰略協作，密切在國際和地區事務中的溝通協調，推動俄中關係達到更高水平。

此前，俄外交部曾證實，普丁主動邀請習近平在2023年春季對俄羅斯進行國事訪問，「隨著中國放開防疫措施，俄方期待各級面對面的接觸和交流能恢復。」不過，由於俄羅斯仍與烏克蘭處於軍事衝突狀態，大陸外交部對此訊息採取「冷處理」，不願多做回應。

因此，外界也十分關注馬朝旭此行，是否為習近平訪俄先進行雙邊溝通，討論出訪安排布置等事宜。

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