快訊／今增79死！本土+23349　30多歲女「呼吸喘」確診11天過世

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增23,746例COVID-19確定病例，分別為23,349例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增79例死亡。今日死亡個案中，有一名30多歲女性，有慢性腎病等病史，曾接種3劑新冠疫苗，1/21出現呼吸喘等症狀，1/23收治住院，經治療後仍不幸於2/1過世，死因為新冠肺炎與新冠病毒感染。

指揮中心表示，今日新增之23,349例本土病例，為10,464例男性、12,872例女性，13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增的病例數較上週六(27,159)少3,810例，減少約14%。

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▲指揮中心公布2/4確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

個案分布為新北市(4,260例)，臺中市(2,871例)，高雄市(2,855例)，桃園市(2,608例)，臺北市(2,050例)，臺南市(1,874例)，彰化縣(1,261例)，新竹縣(767例)，屏東縣(595例)，苗栗縣(560例)，新竹市(549例)，宜蘭縣(521例)，基隆市(463例)，花蓮縣(454例)，雲林縣(440例)，南投縣(403例)，嘉義縣(306例)，嘉義市(187例)，臺東縣(167例)，金門縣(87例)，澎湖縣(64例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增79例本土病例死亡個案，為47例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、51例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月27日至今(2023)年1月31日，死亡日期介於去年12月16日至今年2月1日。

▲▼指揮中心公布本土病例分析、中重症統計及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增397例境外移入個案中，為188例男性，209例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月15日至今年2月3日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。