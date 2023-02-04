天生強運！加拿大18歲少女「第一次買彩券」　爽中10億台幣頭獎

▲加拿大18歲少女這輩子第一次買彩券就中頭獎，贏得超過10億新台幣的高額獎金。（圖／翻攝自推特@LamNguy40552955）

記者張寧倢／編譯

加拿大18歲少女拉莫爾（Juliette Lamour）手氣超強，人生第一次買樂透竟然就中頭獎，而且彩金金額高達4800萬加幣（約新台幣10.7億元），成為加拿大有史以來最年輕的大獎得主。

據英國廣播公司（BBC）3日報導，18歲的拉莫爾來自安大略省蘇聖瑪麗市（Sault Ste. Marie），她在1月7日開獎的「Lotto 6/49金球大獎」中獲得4800萬加幣的頭獎，令她不禁喜極而泣。拉莫爾說，其實她早就忘記自己買過彩券，是聽到開出頭獎的地區就在她的家鄉，才用手機APP對獎，沒想到點進去就響起鈴鐺祝賀樂曲，畫面閃過「大贏家」等字樣，「我的同事難以置信到腿軟跪地。」

拉莫爾說，她發現中獎的當下，「所有人都在開心大喊我中了4800萬元」，連老闆也說她可以早點下班，但她的母親堅持要她留下來繼續完成工作。拉莫爾計畫將一部分的獎金拿來繳醫學院的學費，實現當醫生的夢想後，她想回到安大略北部行醫，回饋鄉里，剩下的一大部分鉅款她將尋求「理財經理」，也就是她的父親的意見，「謹慎」用於投資。

報導指出，事實上拉莫爾的父親已經提供了最好的理財建議，因為當初她就是聽了爸爸的話才買了那張「Lotto 6/49快速選號」彩券。拉莫爾表示，等她大學畢業，她想和家人去其他國家探索旅行，體驗不同文化歷史，或食物和語言環境，「金錢並不能定義你，但你的工作成就可以。」