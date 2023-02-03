教部放寬公立教師兼職　教團批限制重重等於「零開放」

▲教育部放寬公立教師兼職，全教產批限制重重。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部宣布，從明天（4日）起適度放寬公立學校教師兼職，教師可於下班時間從事具社會公益性質的活動，或其他非經常性、持續性的工作，也不能從事校外補習或家教。全國教育產業總工會今（3日）批評，教育部表面說開放，但卻規定「不可與本職工作不相容」，形同禁止體育老師下班後去賣雞排、美術老師兼職跑foodpanda。

教育部訂定「國立各級學校兼任行政職務教師兼職處理辦法」，並修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」明起生效，新法放寬教師可於下班時間從事具社會公益性質的活動，或其他非經常性、持續性的工作；教師也可依個人才藝表現，獲取適當報酬；並可就財產處分、智慧財產權及肖像權的授權行使，獲取合理對價；但仍不能在校外從事補習、家教。

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全教產理事長林碩杰指出，教育部口頭上說適度開放教師兼職，但新法卻有九大禁止原則，其中包括不得「與本職工作性質不相容」，也就是說體育老師不可以在下班時間賣雞排、美術老師也不可以在下班時間從事Uber 或 Foodpanda 等非經常性、持續性的工作。

林碩杰說，年輕的基層教師可能面臨上有老、下有小要養，若於下班時間兼職，為奶粉尿布錢及自己的退休金打算，教育部為何要限制重重，呼籲教育部若真有心要開放教師兼職，乾脆直接負面表列哪些項目是不開放的，其餘未明訂的項目則應全面開放，尤其是下班時間更應全面開放。