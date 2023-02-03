　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教部放寬公立教師兼職　教團批限制重重等於「零開放」

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部放寬公立教師兼職，全教產批限制重重。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部宣布，從明天（4日）起適度放寬公立學校教師兼職，教師可於下班時間從事具社會公益性質的活動，或其他非經常性、持續性的工作，也不能從事校外補習或家教。全國教育產業總工會今（3日）批評，教育部表面說開放，但卻規定「不可與本職工作不相容」，形同禁止體育老師下班後去賣雞排、美術老師兼職跑foodpanda。

教育部訂定「國立各級學校兼任行政職務教師兼職處理辦法」，並修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」明起生效，新法放寬教師可於下班時間從事具社會公益性質的活動，或其他非經常性、持續性的工作；教師也可依個人才藝表現，獲取適當報酬；並可就財產處分、智慧財產權及肖像權的授權行使，獲取合理對價；但仍不能在校外從事補習、家教。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教產理事長林碩杰指出，教育部口頭上說適度開放教師兼職，但新法卻有九大禁止原則，其中包括不得「與本職工作性質不相容」，也就是說體育老師不可以在下班時間賣雞排、美術老師也不可以在下班時間從事Uber 或 Foodpanda 等非經常性、持續性的工作。

林碩杰說，年輕的基層教師可能面臨上有老、下有小要養，若於下班時間兼職，為奶粉尿布錢及自己的退休金打算，教育部為何要限制重重，呼籲教育部若真有心要開放教師兼職，乾脆直接負面表列哪些項目是不開放的，其餘未明訂的項目則應全面開放，尤其是下班時間更應全面開放。

ET快訊
全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭
勒索安于晴泰警慘了！　「觸刑法2重罪」最高可判死刑
輸送帶「迴轉壽司」沒了！　日本壽司郎宣布3項新營運方式
花3元中百萬！　11、12月雲端發票專屬獎中獎清冊曝
未來一周降雨3階段變化！　一圖看降雨熱區
享年31歲！陸「飛鏢女神」離世　曾奪世界冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

法國「殿堂級」影后來了！3月登台門票被搶光　「只剩輪椅席」

結紮後不要馬上愛愛！醫揭「仍可能懷孕」：需先清槍「這次數」

立春來了！命理師警告「8禁忌」別觸犯　否則一整年沒好運

女兒偷交「大18歲男友」還懷孕12周！爸媽一聽快暈倒：怎麼辦

2023「春暖兔躍慶元宵」在北港　引萬年聖火千人提燈2／4登場

未來一周降雨3階段變化！一圖看降雨熱區　「連三波東北季風接力」

教部放寬公立教師兼職　教團批限制重重等於「零開放」

桃園市旅宿「管理、輔導及行銷」連續四年獲中央高度肯定　績效考核獲「特優」佳績

不要吃冰、不能剪髮！「元宵節15大禁忌」犯了衰一整年

12星座「2月生財法」曝！　獅子多戴圍巾、雙子相信直覺

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

法國「殿堂級」影后來了！3月登台門票被搶光　「只剩輪椅席」

結紮後不要馬上愛愛！醫揭「仍可能懷孕」：需先清槍「這次數」

立春來了！命理師警告「8禁忌」別觸犯　否則一整年沒好運

女兒偷交「大18歲男友」還懷孕12周！爸媽一聽快暈倒：怎麼辦

2023「春暖兔躍慶元宵」在北港　引萬年聖火千人提燈2／4登場

未來一周降雨3階段變化！一圖看降雨熱區　「連三波東北季風接力」

教部放寬公立教師兼職　教團批限制重重等於「零開放」

桃園市旅宿「管理、輔導及行銷」連續四年獲中央高度肯定　績效考核獲「特優」佳績

不要吃冰、不能剪髮！「元宵節15大禁忌」犯了衰一整年

12星座「2月生財法」曝！　獅子多戴圍巾、雙子相信直覺

「唐澤貴洋」恐嚇桃捷嗆丟汽油彈　警方查出IP來自荷蘭

法國「殿堂級」影后來了！3月登台門票被搶光　「只剩輪椅席」

快訊／高雄三民區4層樓透天厝冒火煙　消防人員佈線搶救

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

結紮後不要馬上愛愛！醫揭「仍可能懷孕」：需先清槍「這次數」

唐西奇右腳踝受傷退場　主帥奇德：明日更新狀況

凍乾雙饗宴買1送1！2／8中午12點鎖定東森購物　滿額抽60包衛生紙

限量開賣！超商獨家「迷你模型紀念車」太Q　後車廂門真的能開

竊賊潛入情趣用品公司　偷走「24K金按摩棒」一支要價台幣55萬

飯後胃堵堵？營養師推「2種橘黃色水果」助消化　不吃藥也OK

老司機是妳！擋車庫被卡車夾擊　看兩眼測距離「巴股10次神脫困」

生活熱門新聞

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

日本壽司郎空蕩蕩！PTT曝日本人個性：踩到底線

好市多草莓大福咬開藏整條蟲　人妻崩潰

高雄六龜「十八羅漢山」野人直擊！　進收容所不到一天即失聯

雲林長髮妹為工作脫了！低溫僅剩比基尼

立春就拜土地公　她曝獨門秘招財運旺爆

12生肖「運勢暴跌月份」曝！倒楣鬼衰3個月：有不少凶星

衝電影院看《室友梅根》錯慘了！一票喊不知

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

台鐵今早死傷事故！嘉義=南靖延誤

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

「男友想要色色」她回1貼圖！下場悲哭：真的很誠實

刮刮樂「爽中5000元」兌獎卻變一場空

室內開除濕機還是潮　家電達人揭「這點」別忽略

更多熱門

相關新聞

訴願書直白一段　PTT驚：林智堅慘到這樣？

訴願書直白一段　PTT驚：林智堅慘到這樣？

新竹市前市長林智堅因在中華大學碩士論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，去年他透過委任律師，向教育部提出訴願，上月19日被教育部駁回。就有人將訴願書內容轉發至PTT，其中一段讓八卦板鄉民都忍不住直視，「這段也太羞辱人了吧！」引發話題。

答不出論文研究方法！林智堅在審議會被考倒　挨轟「基礎能力不足」

答不出論文研究方法！林智堅在審議會被考倒　挨轟「基礎能力不足」

林智堅中華大學論文訴願案　教育部駁回理由曝

林智堅中華大學論文訴願案　教育部駁回理由曝

林智堅爭清白首戰失利！教育部：中華大學論文遭撤「訴願駁回」

林智堅爭清白首戰失利！教育部：中華大學論文遭撤「訴願駁回」

開學收心玩素養！教部挑戰高中數理王「今起報名」可抽大獎

開學收心玩素養！教部挑戰高中數理王「今起報名」可抽大獎

關鍵字：

教育部教師兼職全教產

讀者迴響

熱門新聞

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

胖魚整天翻肚以為掛了　真相傻眼

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面