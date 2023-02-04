　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／4年服役就學最可行方案曝光！大學：放寬為「修滿學分即可畢業」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於役男在大學4年完成服役與學業，大學建議，放寬為達到畢業學分即可畢業是最可行方式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文去年底宣布將義務役從4個月延長為一年，國防部更提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，教育部在上月底邀請公私立大學協進會討論，與會者建議，現有大學學則規定，要修滿規定學分且成績優異者才能申請提前畢業，若由各大學自行修改學則，放寬為修滿規定學分即可申請畢業，既不會影響學生在大學學習的完整性，學生也保有主動權，更不會因為分散在寒暑假去服兵役而影響軍事訓練完整性，是最最簡單可行的方式。

總統蔡英文在去年底公布，將現行4個月義務役恢復為1年，並提出讓役男在大學4年同時完成服役和學業構想，根據國防部公布規劃，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，以縮短1學年時間，修完所有學分，配套措施包括利用寒暑假服役與放寬學分上限等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，國防部方案也引發各界不同意見，認為利用每年寒暑假服兵役，達不到軍事訓練效果，也會影響學生想利用暑假出國遊學、交換生或實習的計畫，部分大學校長也認為，若修業年限從4年縮短為3年，等於學校針對課程進行大調整與變動，批評不是好的方案。

而上月初在高雄舉行的全國大學校長會議上，儘管進行討論，但並為達成共識，教育部改在上月底邀請公私立大學協進會等相關代表參與，與會的大學代表認為，台灣目前各大學仍以兩學期為主，若要學生利用暑假或第三學期去服役，以目前學制而言，推動上就有困難，而且也會影響計畫利用寒暑假進行實習、出國遊學或交換的學生，更何況學生分散時間服役，在軍中訓練效果也不理想。

與會者認為，最好方式是修改目前各大學的學則，將原本學則規定，成績優異且修滿學分者，才能提前申請一學期到一學年畢業，放寬並修改為修滿學分即可申請提前一學期到一學年畢業畢業，既可維護大學學習的完整性，也讓學生握有主動權，教育部也不用修改母法，只要各大學修改學則放寬即可，可說是最簡單可行的方式。

據了解，該提案獲得教育部代表肯定，但該會議上的私校代表則認為，若修改學則讓學生提早畢業，學生縮短在校時間，深受少子化衝擊的私校，因為註冊學生減少，衝擊將會更大；另有與會代表認為，依照目前大學生的學習態度，三年內修完畢業學分其實不太容易，就算三年半要修完畢業學分也會是少數學生，私校其實不用太擔心。

對於放寬學則一事，教育部則表示，部分大專校院學生如果選擇在就學期間入伍服役，教育部會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。

ET快訊
JKF辣模遭性侵！　色男起底是詐王：爽抓不到
獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者收到匯款了
唐玲癌末回診崩潰「體內細菌殺不死」！吃藥害肝壞掉
今10：42進入立春！　3生肖「最好不要出門」
快訊／性侵女子3次！　北市偵查隊長遭起訴
胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉秒改口
「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死！　妻目睹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鼓勵家長參與孩子成長　國教署推動宣導「多管道共助學生」

巨乳老師「無罩駕駛」喊舒服！沒貼隔熱紙　老司機嗨：車速太快

吃麵巧遇野生賴清德？他驚「連外套都對味」　網笑翻：是王必勝吧

一圖看元宵降雨區！雨襲半個台灣　下周連2波鋒面壓境

交往5年！90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

獨／4年服役就學最可行方案曝光！大學：放寬為「修滿學分即可畢業」

元宵節12禁忌「剪髮未來1年存不了錢」　這1項最容易犯

中國「疑似間諜氣球」飛越美國上空　鄭明典：同事2年前曾拍過

今立春「煮財水催財」5步驟一次看！把握2時段　放對財位旺整年

今10：42進入立春！3生肖「最好不要出門」　觸犯衰整年

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

鼓勵家長參與孩子成長　國教署推動宣導「多管道共助學生」

巨乳老師「無罩駕駛」喊舒服！沒貼隔熱紙　老司機嗨：車速太快

吃麵巧遇野生賴清德？他驚「連外套都對味」　網笑翻：是王必勝吧

一圖看元宵降雨區！雨襲半個台灣　下周連2波鋒面壓境

交往5年！90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

獨／4年服役就學最可行方案曝光！大學：放寬為「修滿學分即可畢業」

元宵節12禁忌「剪髮未來1年存不了錢」　這1項最容易犯

中國「疑似間諜氣球」飛越美國上空　鄭明典：同事2年前曾拍過

今立春「煮財水催財」5步驟一次看！把握2時段　放對財位旺整年

今10：42進入立春！3生肖「最好不要出門」　觸犯衰整年

蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　喊話：一起來逛國際書展

一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

晶華首間「捷絲旅大阪心齋橋館」3月開！即起買1送1每人866元就能住

首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

它不是HR-V！「HONDA全新跨界休旅」被捕獲　折合新台幣80萬有找

「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

快訊／刮刮樂「1200萬頭獎」剩3個！　中獎人10／12前兌獎都來得及

終於開張！C羅生日前夕踢進沙國聯賽第一球　IG開心發文

曾捲售油北韓案！北斗星號台中外海漂流險勾海底電纜　拖船急救援

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商　未透露習近平訪俄訊息

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

Toyz宣布賣「橙汁汗87元」：感覺很會薛盤子

奎丁泰國浴實戰！驚喊：她伸進去洗我的X

謝薇安與2受刑人同病房　遭問怎沒腳銬

他拿到「6連號千元鈔」　4千人讚幸運

天天報到「屎炸超商廁所」　店員不忍了！警告文卻神展開

人夫翻出9年前薪資單　養3口還租房

自慰較不容易罹癌！男性平均1個月12次

LINE隱藏版來了！「27款可愛下載」驚見法鬥貼圖

日本壽司郎空蕩蕩！PTT曝日本人個性：踩到底線

背痛難眠竟是癌！逾8成胰臟癌患確診即晚期

刮刮樂「爽中5000元」兌獎卻變一場空

更多熱門

相關新聞

教部放寬公立教師兼職　教團批限制重重等於「零開放」

教部放寬公立教師兼職　教團批限制重重等於「零開放」

教育部宣布，從明天（4日）起適度放寬公立學校教師兼職，教師可於下班時間從事具社會公益性質的活動，或其他非經常性、持續性的工作，也不能從事校外補習或家教。全國教育產業總工會今（3日）批評，教育部表面說開放，但卻規定「不可與本職工作不相容」，形同禁止體育老師下班後去賣雞排、美術老師兼職跑foodpanda。

訴願書直白一段　PTT驚：林智堅慘到這樣？

訴願書直白一段　PTT驚：林智堅慘到這樣？

答不出論文研究方法！林智堅在審議會被考倒　挨轟「基礎能力不足」

答不出論文研究方法！林智堅在審議會被考倒　挨轟「基礎能力不足」

林智堅中華大學論文訴願案　教育部駁回理由曝

林智堅中華大學論文訴願案　教育部駁回理由曝

林智堅爭清白首戰失利！教育部：中華大學論文遭撤「訴願駁回」

林智堅爭清白首戰失利！教育部：中華大學論文遭撤「訴願駁回」

關鍵字：

兵役大學協進會放寬學則教育部

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

YTR情侶檔毀婚！她在男友「偷拍淫片」看到自己

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面