獨／4年服役就學最可行方案曝光！大學：放寬為「修滿學分即可畢業」

▲對於役男在大學4年完成服役與學業，大學建議，放寬為達到畢業學分即可畢業是最可行方式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文去年底宣布將義務役從4個月延長為一年，國防部更提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，教育部在上月底邀請公私立大學協進會討論，與會者建議，現有大學學則規定，要修滿規定學分且成績優異者才能申請提前畢業，若由各大學自行修改學則，放寬為修滿規定學分即可申請畢業，既不會影響學生在大學學習的完整性，學生也保有主動權，更不會因為分散在寒暑假去服兵役而影響軍事訓練完整性，是最最簡單可行的方式。

總統蔡英文在去年底公布，將現行4個月義務役恢復為1年，並提出讓役男在大學4年同時完成服役和學業構想，根據國防部公布規劃，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，以縮短1學年時間，修完所有學分，配套措施包括利用寒暑假服役與放寬學分上限等。

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不過，國防部方案也引發各界不同意見，認為利用每年寒暑假服兵役，達不到軍事訓練效果，也會影響學生想利用暑假出國遊學、交換生或實習的計畫，部分大學校長也認為，若修業年限從4年縮短為3年，等於學校針對課程進行大調整與變動，批評不是好的方案。

而上月初在高雄舉行的全國大學校長會議上，儘管進行討論，但並為達成共識，教育部改在上月底邀請公私立大學協進會等相關代表參與，與會的大學代表認為，台灣目前各大學仍以兩學期為主，若要學生利用暑假或第三學期去服役，以目前學制而言，推動上就有困難，而且也會影響計畫利用寒暑假進行實習、出國遊學或交換的學生，更何況學生分散時間服役，在軍中訓練效果也不理想。

與會者認為，最好方式是修改目前各大學的學則，將原本學則規定，成績優異且修滿學分者，才能提前申請一學期到一學年畢業，放寬並修改為修滿學分即可申請提前一學期到一學年畢業畢業，既可維護大學學習的完整性，也讓學生握有主動權，教育部也不用修改母法，只要各大學修改學則放寬即可，可說是最簡單可行的方式。

據了解，該提案獲得教育部代表肯定，但該會議上的私校代表則認為，若修改學則讓學生提早畢業，學生縮短在校時間，深受少子化衝擊的私校，因為註冊學生減少，衝擊將會更大；另有與會代表認為，依照目前大學生的學習態度，三年內修完畢業學分其實不太容易，就算三年半要修完畢業學分也會是少數學生，私校其實不用太擔心。

對於放寬學則一事，教育部則表示，部分大專校院學生如果選擇在就學期間入伍服役，教育部會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。