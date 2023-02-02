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答不出論文研究方法！林智堅在審議會被考倒　挨轟「基礎能力不足」

▲▼余正煌論文抄襲案開庭，林智堅離開北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林智堅針對中華大學審議結果向教育部提出訴願遭駁回，訴願書內更顯示林智堅基礎研究能力不足。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因在中華大學碩士論文被認定抄襲而遭到撤銷學位，林智堅去年透過委任律師向教育部提出訴願，上月19日已被教育部駁回訴願，認定中華大學審議委員會程序無違法或不當，從訴願書中也顯示，審議委員會詢問林智堅有關論文研究方法，林卻答不出來，遭指「難能令人相信訴願人確有此研究能力」。

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲，退出桃園市長選舉，之後在中華大學論文也判抄襲，林智堅先後透過律師向教育部提出訴願，教育部也在去年9月收到訴願書，經過3個多月審議，教育部在上月19日以公文回覆，確定林智堅針對中華大學的訴願駁回。

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而根據教育部訴願書內容，教育部訴願審議委員會認定，中華大學審議委員會程序無違法或不當，依該校調查報告認定構成抄襲，該校依規定撤銷訴願人碩士學位及註銷碩士學位證書，並無違誤。

特別的是，根據訴願決定書，中華大學學倫會請該研究計畫另一名參與者說明其分工、執行與撰寫等過程，該參與者表，林智堅僅參與問內發放與回收，不是期末報告書撰寫人，也未執筆調查結果分析及研究結論。

此外，審議委員會詢問林智堅有關論文內容相關問題發現，林智堅不僅無法明確回答該論文基本研究方法第3章第2節數學模式或方程式來源、內容意義、源自於何人研究成果或文獻，甚至在有關研究計畫執行重心之問卷調查分析之電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處。以此研究能力而得撰寫運用複雜統計方法的期末報告書、甚而為該期末報告書的主要執筆人，「實難能令人相信訴願人確有此研究能力。」

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