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社會 社會焦點 保障人權

壯漢扮女誘男　自己「調整姿勢」讓他進入判刑3年6月

▲　▼性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲男子扮女，誘騙被害男子發生關係。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子在網路上張貼年輕女子照片，假冒女子誘騙男子交往，而後再1人分飾2角，謊稱自己是女子的哥哥，將被害男子帶回家中房間後，趁黑撫摸被害男子勃起，並自己「調整姿勢」讓他進入，性侵得逞。一審他判刑4年6月，上訴二審後，高院認定部分行為無罪，2日改判3年6月。可上訴。

據被害人指出，林男身高165公分、體重超過70公斤，身材微胖，但他對男子情有獨鍾。判決指出，林男在網路上張貼年輕女子照片，設定性別為女性，使用 Tinder、LINE 等交友網站或通訊軟體，以暱稱「QQ」、「Ashley」，認識不特定男子；他自稱為「語婕」、「林語婕」之19、20歲女子，白天在大學就學，晚上在貿易公司擔任會計實習生。

被害男子因此上鉤，2020年3月間2人相約到林男位在桃園蘆竹區之住處，林男當時以「林語婕」的哥哥身分出面，謊稱妹妹因為工作很晚才回家；但為了避免家人知悉，因此要求被害男子關燈等待。林男也拿出摻了安眠藥的酒，誘騙被害男子喝下，之後再冒充「林語婕」進入房間內，讓男子誤認，任由林男撫摸到勃起後，林男再自己調整姿勢，讓被害男子順利插入，藉此性侵得逞。被害人越想越不對，3日後到醫院驗尿，才發現自己被人下藥，因此報警，全案因此爆發。

檢方偵辦時，發現林男還另外假扮女子，與另一名宅男交往，2人還因此在3個月內發生超過10次的關係，檢方依照「加重強制性交」等罪，對林男提起公訴。一審法院審理後，無法證明林男下藥性侵；但仍可認定林男確實違反2名男子的意願而性侵，判刑4年6月。案件上訴第二審。

不過高院二審審理後，認為林男與宅男交往而多次發生關係部分，高院認為被害宅男可能知道林男假扮女人，故林男行為並未違反宅男意願，因此這部分改判無罪。至於一開始被檢方指控下藥性侵的部分，性侵部分仍成立，但下藥部分還是無法證明，這部分判刑3年6月。

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