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《魷魚遊戲》爺爺變態性騷！熊抱女演員親吻右臉頰　首度出庭受審

▲▼南韓資深男演員吳永洙3日下午出庭接受審理。（圖／CFP）

▲南韓資深男演員吳永洙3日下午出庭接受審理。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓高齡78歲的資深男演員吳永洙因在Netflix製播韓劇《魷魚遊戲》飾演001號爺爺吳一男而爆紅，甚至還奪下第79屆金球獎電視劇最佳男配角獎。豈料，吳永洙遭指控曾於2017年多次性騷擾劇團年僅20歲出頭的女性團員，不僅強制摟抱、甚至還曾在對方住處前強制親吻。吳永洙否認指控。

根據《韓聯社》，南韓水原地方法院城南支院刑事6單獨庭今（3）日下午首度針對演員吳永洙涉嫌性騷一案開庭審理，吳永洙帶著深灰色帽子、穿著外套出庭接受審判，進入法庭前他接受現場記者提問時表示，「抱歉，我的為人處世之道似乎出了點問題」。

吳永洙去年11月遭指控性騷擾同劇團的女演員。2017年7月至9月，當時吳永洙曾為了參加劇場表演而待在外縣市，他在該段時間內與劇團年僅20歲出頭的底層女演員A某散步時，竟然向A某喊道「讓我抱一下吧」，之後竟然張開雙臂將A某擁抱入懷。

甚至，吳永洙還曾在A某住處前走廊上，涉嫌親吻A某的右臉頰。

針對公訴內容所陳述的性侵犯罪事實，吳永洙的辯護律師予以否認，「被告（吳永洙）2017年9月在某縣市參與劇團表演時，雖然曾與A某散步、造訪A某的住處，但卻未犯下公訴內容所陳述的犯罪事實。」

結束開庭後，吳永洙表示，「雖然我確實曾在散步的路途中牽著受害女性（A某）的手，但我並未對她性騷擾。」

受害女性A某的辯護律師則抱不平，「受害人當時年僅20歲出頭，是劇團的底層人員。雖然在受害人要求道歉下，吳永洙層一度坦承犯案，但等到進入司法程序後卻又否認指控，根本毫無反省之心。受害人數年以來深受心理創傷所苦。」

報導指出，該案第2次開庭的時間點定為4月14日，由於是傳喚受害人出庭作證，因此審理過程並不對外公開。

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