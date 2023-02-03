摩鐵激戰女學生不起訴！助理教授告學校討薪資　反被認證狼師

▲台中李姓助理教授挨告性侵不起訴，提告要校方還他解聘期間薪水，反被法官認證「狼師」無誤。（示意圖／取自圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名李姓助理教授和EMBA碩班女學生在摩鐵、溫泉會館激戰多次，事後挨告性侵，也被學校性平會依教師法解雇，檢方調查將李不起訴處分後，李提告要學校還他解聘期間18個月薪資，共169萬元，並讓他復職。台中地院審理，認為檢方不起訴的只是他與女學生在溫泉會館性交的部分，李男仍趁和女學生出差大陸時，對她有揉胸、摸下體等猥褻行為，認為學校解聘合理，判李男敗訴。

李男主張，他在學校任教快21年，擔任助理教授每月平均薪資9萬4258元，因被性平會認定對女學生性騷擾，於2020年10月6日遭解聘，但該案後來被台中地檢署處分不起訴。而學校僅憑女學生單方面說法，就違法解聘他，提告請求確認兩方僱傭關係存在，學校應該支付他從解聘到去年4月5日共18個月的薪資，共計169萬餘元，並以原薪資復職。

學校表示，李男以「2018年11月2日對女學生權勢性交」獲不起訴為由，主張校方違法解雇，但性平調查報告顯示，李男仍在「2018年7月5日性騷擾」、「7月26日權勢猥褻」女學生，校方依據調查報告將他解聘並未違法。

法官認為，李男7月5日對女學生表達讓她不舒服的愛意，且在7月26日與她進行企業診斷，利用在宿舍獨處的機會，對她親吻、擁抱、撫摸胸部和下體等猥褻行為，確實對女學生有性騷擾、性侵害之事實。與後來於11月2日和女學生到谷關某溫泉會館性交，挨告性侵不起訴無關，校方解聘合法，判李男敗訴，全案還可上訴。