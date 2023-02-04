漂在雲海上？南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

▲那兩點就是「北大武山」以及「南大武山」。（圖／山研所授權提供使用）

記者施怡妏／綜合報導

北大武山及南大武山是許多山友喜愛挑戰攀登的大山，臉書粉專「山研所 Into the Wild」昨（3）日分享一張衛星可見光雲圖，南台灣被白雲覆蓋住，在一片白雲中，可以看見兩個綠綠的小點，那正是北大武山及南大武山矗立在廣大雲海上的美麗景象！

粉專「山研所 Into the Wild」昨日發文，3日下午南台灣有一片白雲覆蓋正中間，但可以看到有2點小小綠綠，形狀特別的區域，而且已經維持這樣的狀態好幾個小時，「這並不是什麼特殊的結界，而是南台灣特別突出的兩個山塊，北大武及南大武」。

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粉專提到，因為高度的關係，這兩座山才會特別突出，沒有被雲海覆蓋，「如果此刻有人站在北大武的稜線上，可以看到360度的雲海大景！」對照了山塊形狀及等高線圖，可以得知雲海沿著等高線的分布高度差不多在2600~2700公尺，「這個高度的雲海剛好可以把在這兩個山頭往北、往南的山都蓋住，於是形成這個特殊的景象」。

粉專表示，這樣的景象，在這個季節並不是特殊情況，在冬季的時候，高空時常出現沉降作用形成的逆溫層，在這個逆溫層的介面上，較低海拔且具有一定水氣量的空氣在上升成雲的過程中，很難透過其他形式的能量上升突破這個高度，於是雲海變只能往四周擴展，就像被蓋上一個鍋蓋一樣，形成在一個特定高度是雲霧籠罩，但越過那個高度是萬里晴空的大景。

剛好北大武及南大武除了「南霸天」的特殊地勢外，又因位處南部、偏南風帶來的水氣有時較偏多，且午後地面熱力作用較明顯，因此常常有類似的條件發生，在雲圖上看起來就很像兩座「漂浮在雲海之上的小島」。

本文獲得粉專「山研所 Into the Wild」授權提供轉載。