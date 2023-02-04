　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漂在雲海上？南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／山研所 Into the Wild）

▲那兩點就是「北大武山」以及「南大武山」。（圖／山研所授權提供使用

記者施怡妏／綜合報導

北大武山及南大武山是許多山友喜愛挑戰攀登的大山，臉書粉專「山研所 Into the Wild」昨（3）日分享一張衛星可見光雲圖，南台灣被白雲覆蓋住，在一片白雲中，可以看見兩個綠綠的小點，那正是北大武山及南大武山矗立在廣大雲海上的美麗景象！

粉專「山研所 Into the Wild」昨日發文，3日下午南台灣有一片白雲覆蓋正中間，但可以看到有2點小小綠綠，形狀特別的區域，而且已經維持這樣的狀態好幾個小時，「這並不是什麼特殊的結界，而是南台灣特別突出的兩個山塊，北大武及南大武」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專提到，因為高度的關係，這兩座山才會特別突出，沒有被雲海覆蓋，「如果此刻有人站在北大武的稜線上，可以看到360度的雲海大景！」對照了山塊形狀及等高線圖，可以得知雲海沿著等高線的分布高度差不多在2600~2700公尺，「這個高度的雲海剛好可以把在這兩個山頭往北、往南的山都蓋住，於是形成這個特殊的景象」。

粉專表示，這樣的景象，在這個季節並不是特殊情況，在冬季的時候，高空時常出現沉降作用形成的逆溫層，在這個逆溫層的介面上，較低海拔且具有一定水氣量的空氣在上升成雲的過程中，很難透過其他形式的能量上升突破這個高度，於是雲海變只能往四周擴展，就像被蓋上一個鍋蓋一樣，形成在一個特定高度是雲霧籠罩，但越過那個高度是萬里晴空的大景。

剛好北大武及南大武除了「南霸天」的特殊地勢外，又因位處南部、偏南風帶來的水氣有時較偏多，且午後地面熱力作用較明顯，因此常常有類似的條件發生，在雲圖上看起來就很像兩座「漂浮在雲海之上的小島」。

本文獲得粉專「山研所 Into the Wild」授權提供轉載。

ET快訊
每天喝含糖飲料「罹癌機率增32％」　研究數據曝光
找到散布者了！外流陸軍性愛片「有明確對象」　軍方力挺提告
元宵節是「最強補財庫日」！命理師授「1絕招」：爽賺整年
快訊／台南十大傳奇台銀「抗議車」回歸才2天　又被拖吊了
男星遭控「跟劇組女演員上床」　女友心碎：他爛到不值得
南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人工淚液爆「綠膿桿菌」釀1死！醫揭感染可怕後果　黃金治療期僅3天

砸285億元搶國際客、推通勤月票　最快4月「入境送500元電子票證」

雲林古坑大草嶺櫻花炸開滿山谷　遊客蜂擁歡喜體驗世外桃源

紅了15年！他4句讚蔡阿嘎「人生勝利組」　本尊卻回：聽你放屁

元宵節是「最強補財庫日」！命理師授「1絕招」：爽賺整年

最強脫單日！「家裡掛1物」月老秒牽紅線　賺大錢絕招也曝光

漂在雲海上？南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

獨／正妹直播主懷孕「許老三」揭性別　答案喊通殺⋯眾人傻眼腿軟

縣府補助榮總台東分院　新增兒童青少年身心科醫師

雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

人工淚液爆「綠膿桿菌」釀1死！醫揭感染可怕後果　黃金治療期僅3天

砸285億元搶國際客、推通勤月票　最快4月「入境送500元電子票證」

雲林古坑大草嶺櫻花炸開滿山谷　遊客蜂擁歡喜體驗世外桃源

紅了15年！他4句讚蔡阿嘎「人生勝利組」　本尊卻回：聽你放屁

元宵節是「最強補財庫日」！命理師授「1絕招」：爽賺整年

最強脫單日！「家裡掛1物」月老秒牽紅線　賺大錢絕招也曝光

漂在雲海上？南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

獨／正妹直播主懷孕「許老三」揭性別　答案喊通殺⋯眾人傻眼腿軟

縣府補助榮總台東分院　新增兒童青少年身心科醫師

雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

老公沒錢！婆婆買房「裝潢+家具全包辦」　新婚妻進屋崩潰了

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

吃蔬食分享愛！東森購物攜手慈濟推4款「共善美食」營收1%回饋公益

議員父賄選遭收押「胃食道逆流」申請就醫　法官打臉：常見小病

超強學霸！蔡佩軒考試前「狂玩手遊紓壓」　最後竟考上世界名校

含糖飲料恐增癌症死亡風險！每天喝1份「罹癌機率增32％」

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

降價特斯拉太香！大陸「本土電車品牌1月銷量暴跌」最高蒸發8成5

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

生活熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

他拿到「6連號千元鈔」　4千人讚幸運

刮刮樂「爽中5000元」兌獎卻變一場空

自慰較不容易罹癌！男性平均1個月12次

日本壽司郎空蕩蕩！PTT曝日本人個性：踩到底線

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

天天報到「屎炸超商廁所」　店員不忍了！警告文卻神展開

人夫翻出9年前薪資單　養3口還租房

Toyz宣布賣「橙汁汗87元」：感覺很會薛盤子

奎丁泰國浴實戰！驚喊：她伸進去洗我的X

謝薇安與2受刑人同病房　遭問怎沒腳銬

吃麵巧遇「野生賴清德」？網笑翻：王必勝吧

背痛難眠竟是癌！逾8成胰臟癌患確診即晚期

更多熱門

相關新聞

北大武山救助勤務多　潮州消防繩索救援訓練

北大武山救助勤務多　潮州消防繩索救援訓練

近年來北大武山難救助勤務多，為加強消防人員繩索救援能力，屏東縣政府消防局第二大隊潮州分隊1月4日在潮州分隊頂樓辦理繩索下降訓練，由救助人員於頂樓利用繩索下降救援，模擬真實下降救援情境，逼真的過程，讓路過民眾見識消防人員真的不簡單。

陡又滑！北大武山再傳女山友受傷

陡又滑！北大武山再傳女山友受傷

屏東林管處聯手醫院舉辦緊急救護訓練

屏東林管處聯手醫院舉辦緊急救護訓練

北大武山登山客步道滑倒　無生命跡象被尋獲

北大武山登山客步道滑倒　無生命跡象被尋獲

山友單攻北大武山摔傷　直升機吊掛送醫

山友單攻北大武山摔傷　直升機吊掛送醫

關鍵字：

北大武山南大武山山研所逆溫層

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面