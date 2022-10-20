山友單攻北大武山摔傷　直升機吊掛送醫！違反規定被開單告發

▲直升機檜谷山莊吊掛救援 。（圖／記者陳崑福/翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名46歲山友單獨攀爬北大武山，回程摔傷腿部，無法行走，求助屏東縣政府消防局，消防人員出動大批人車前往救援，19日天色已昏暗，今(20)日申請直升機吊掛送醫治療，由於他違反《屏東縣登山活動管理自治條例》，消防局已開立舉發通知單開罰。

屏東縣政府消防局於(19)日16時46分受理泰武鄉北大武登山步道3.2公里處受傷勤務，據報現場有一民眾單攻北大武山返程途中不慎摔傷，導致疼痛無法行走，請求協助；立即派遣第二大隊、特搜大隊、泰武及來義分隊共計6車13人前往救援，現場指揮官為第二大隊副大隊長林世斌，並通報林務局及警察局前往協助。

當日接觸傷者時由於天色已晚，先由林務局檜谷山莊人員協助攙扶傷者至檜谷山莊休息，泰武分隊救護人員回報傷者(男性46歲)，於今(20)日清晨申請空勤直升機將傷者吊掛至本局特搜大隊停機坪，再由長治分隊救護車將傷者送往屏東基督教醫院救治。

另由於登山客違反《屏東縣登山活動管理自治條例》第六條第二項(登山活動範圍涉及本府公告之管制山域者，領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照)，已開立舉發通知單。