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北大武山山難救助勤務多　屏東潮州消防局加強訓練提升救災技能　

▲潮州消防分隊進繩索訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州消防分隊進繩索訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近年來北大武山難救助勤務多，為加強消防人員繩索救援能力，屏東縣政府消防局第二大隊潮州分隊1月4日在潮州分隊頂樓辦理繩索下降訓練，由救助人員於頂樓利用繩索下降救援，模擬真實下降救援情境，逼真的過程，讓路過民眾見識消防人員真的不簡單。

▲潮州消防分隊進繩索訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州消防分隊進繩索訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這次訓練主要讓同仁了解立體救災現場繩索系統運用，提升同仁對各式救助器材安全觀念，操作過程中戴頭盔、下降手套，安排一名人員擔任確保手，確認訓練過程中各項安全環節，畢竟下降有一定風險存在。

訓練項目包含「基本繩結」、「繩索下降操作」及「繩索下降帶人」等項目，期使消防人員面對不同災害現場，學習如何將消防救災能量發揮最大化，訓練過程中，也吸引路過民眾拿起相機捕捉，記錄畫面 ，並表示：「受訓的時候真的是百般辛苦，真不容易」。

屏東縣政府消防局第二大隊大隊長林國偉表示，繩索下降能有效突破地形及空間的障礙，是執行立體救災不可或缺的利器，期盼消防人員平時落實救災器材及相關體技能的訓練，增進對各項器材及技能的熟稔度，以提升實際災害搶救過程中之救災效率，提升人命救援能力及人命救助技巧，進而確保民眾生命財產安全。

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