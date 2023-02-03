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獸父猥褻幼女！惡行曝光急送iPhone要她「別講太細」　判決出爐

▲桃園市劉姓男子3年前謊稱單身與不知情女子交往，後來女子查出劉為人夫後要分手，被劉男開車載至摩鐵毆打性侵，還要求10萬元做為「對她好的代價」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園獸父猥褻幼女，犯行曝光後，還送iPhone給女兒企圖脫罪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名獸父在女兒讀幼稚園時，就把狼爪伸進她內褲裡摸下體，等女兒升上小學三、四年級，又跨坐她身上摸胸、摸下體，女童害怕被父親責罵不敢反抗，直到升上國中向導師訴苦，全案才曝光。桃園地院審理，認為父親犯行屬實，且發現自己惡行曝光後，還送女兒iPhone要她不能講得過於仔細，意圖脫罪，依對未滿14歲女子犯強制猥褻等罪，合併處5年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，這名父親趁和讀幼稚園大班的7歲女兒柔柔(化名)同睡時，將手伸進她內褲裡撫摸下體。而後柔柔上小學三、四年級，獸父再度伸狼爪，3度假藉幫她睡前按摩，將手伸入她內褲撫摸。柔柔因害怕父親責罵，不敢反抗，直到升上國一，在好友鼓勵下才向老師傾訴父親犯行。

全案審理時，父親辯稱與柔柔關係良好，但因在柔柔13歲時與她母親離婚，柔柔覺得他趕走媽媽，心懷怨恨兩人才產生心結和誤會。柔柔則指證歷歷，表示有次她因很不舒服而抗拒，爸爸還生氣的拿起枕頭，打了她兩、三下。

法官查看相關證詞，認為柔柔在父母離婚後，甚少和母親聯絡，並無為了她虛構故事誣陷父親的動機，且父親接受測謊鑑定也不通過，認為父親犯行屬實，審酌父親矢口否認犯行，甚至在柔柔製作筆錄之前，送她全新iPhone當生日禮物，要她不能講得過於仔細，希望能獲判無罪，可見法治觀念薄弱，依對未滿14歲女子犯強制猥褻等罪，合併處5年6月徒刑，全案還可上訴。

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