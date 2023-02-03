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社會 社會焦點 保障人權

人力搜尋配合科技定位奏效　台中警方1個月助242家庭團圓

▲▼台中警方透過人力搜尋及科技定位，在1月份成功找回242名失蹤人口，協助回家團圓。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼台中警方透過人力搜尋及科技定位，在1月份成功找回242名失蹤人口，協助回家團圓。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方為了讓失蹤民眾能順利回到家裡和家人團圓過年，15個分局透過人力搜尋、科技定位等協助下積極尋找，有時雖然找到人，對方還不願回家，還得一番苦口婆心才能勸回，今年1月份就成功找到242名失蹤人口，幫助242個家庭找回走失的親人返家團圓。

1月1日下午5點，清水分局梧棲分駐所副所長程士坤及警員鄭宏鈺獲報，1名70歲的婦人外出未歸，2人立即外出協尋，找了4小時，晚間9點終於在2公里外的一家汽車廠堆放廢鐵的角落，發現婦人趴在成堆的廢鐵小山，員警費力將婦人扶到地面休息，所幸意識清楚並未受傷，婦人在家人陪同下平安返家。

▲▼台中警方透過人力搜尋及科技定位，在1月份成功找回242名失蹤人口，協助回家團圓。（圖／台中警方提供，下同）

1月3日凌晨1點，豐原分局翁子所副所長陳清國及警員蔡昆霖獲報，豐勢路二段上有71歲婦人在路上徘徊許久，員警立即趕往現場，婦人直說要找神明拜拜，不斷喃喃自語，精神狀況不穩，警方透過電腦查出婦人已被通報失蹤人口，經聯絡家人才知，婦人在前一天下午便自行出門，不見人影，還好被警方找到。

▲▼台中警方透過人力搜尋及科技定位，在1月份成功找回242名失蹤人口，協助回家團圓。（圖／台中警方提供，下同）

1月8日晚間10點，太平分局新平派出所所長徐文森、員警吳宗哲獲報，17歲少女因交友因素和家人不合，負氣離家出走，且不再與家人聯繫，2人透過少女手機發話定位，立即前往搜尋，還好及時找到少女，少女原本堅持不回家，經員警不斷勸說，少女最後才答應返家。

警方表示，大多數的失蹤者都是失智才忘了回家路，呼籲家人可向市政府社會局申請愛心手鍊，或是到警察局刑事鑑識中心或各分局申請指紋捺印，社福團體報名10人以上者，警方可派員到場，以利失蹤者被尋獲時的身分辨識，早日回家團圓。

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