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社會 社會焦點 保障人權

「孫ㄟ越來越孝順！」女警牽迷路嬤回家當散步　真相有洋蔥

▲▼失智婦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲宋姓婦人常到外散步聊天，但忘記回家的路。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民二分局轄區1日獲報，一名宋姓老婦人外出迷途，員警將她載回家後，老婦人又外出溜搭，這次由女警手牽宋婦回家，但可愛的阿嬤卻告訴女警：「孫ㄟ妳越來越孝順了！晚上都陪阿嬤散步！」原來宋婦平日愛出門找人聊天，但因些微失智，常忘記回家的路，還好有員警護送她平安到家，讓家屬相當感激。

三民二分局民族派出所1日晚間9點接獲報案，指稱民族一路上，有一名老婦人疑似迷途，需要員警協助，警員邱駿賢、林肯賢趕緊前往現場，發現是轄內經常迷途的84歲失智宋姓老婦人，員警便開車載老婦人回家。

53歲的余姓兒子看到媽媽是被警方載回家的，大感驚訝，因為他以為媽媽在2樓休息，沒想到是被員警從外面帶回家，直說：「真不好意思，每次都麻煩您們。」

▲▼失智婦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲失智的宋婦喊女警「孫ㄟ」。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到晚間10點55分，警方又獲報，莊敬路上有一名老婦人不停地按門鈴，警員黃柏綸、張家菱再次前往，竟是剛送返家的宋姓老婦人，員警再度牽著老婦的手返回住家，過程中，老婦看著女警張家菱說：「孫ㄟ您越來越孝順了！晚上都陪阿嬤散步！頭髮都沒去剪、越來越長了」，女警則笑著陪老婦人說話。

原來老婦人與兒子、男孫三代同堂，兒子從事臨時工、男孫在上大學，老婦平時喜歡在家附近找人聊天，晚上偶爾會走出來散步，卻因些許失智，常常散步或聊天完，忘了回家的路，所幸轄內員警接護送其安全返家，家屬與老婦皆十分感謝民族員警的溫暖之舉。

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