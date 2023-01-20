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台中41萬銀髮族逾2萬失智　警方多管齊下找回老大人

▲▼台中市有41多萬名老年人，失智人口超過2萬人，幾乎每天都上演警察尋人的戲碼，如何多管齊下找回老大人，值得各界關注。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中市有41多萬名老年人，失智人口超過2萬人，幾乎每天都上演警察尋人的戲碼，如何多管齊下找回老大人，值得各界關注。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台少子化、高齡化社會的現象越來越嚴重，嚴重到已讓人來不及因應，台中市65歲以上人口截至去年10月底有41萬6千多人，失智人數20504人，台中各角落每天都上演著老年人迷失街頭、忘記回家路的案件，警方接獲報案後也都透過各種方法，包括所配戴的愛心手鍊、指紋建檔、身上連絡電話等，積極找尋家人或是送回家，但仍有部份人是一走出家門就回不了家的，值得政府和民眾深思如何救救老大人。

▲▼台中市有41多萬名老年人，失智人口超過2萬人，幾乎每天都上演警察尋人的戲碼，如何多管齊下找回老大人，值得各界關注。（圖／警方提供，下同）

1名71歲失智的田姓男子，趁著家人午睡獨自外出，家人從大樓監視器看出父親並未走出社區，但遍尋4個多小時就是找不到，警方獲報後，理清全案前後脈絡，後來發現田男藏身在社區角落的鐵皮倉庫裡，為何會躲在倉庫？田男完全答不出來。

▲▼台中市有41多萬名老年人，失智人口超過2萬人，幾乎每天都上演警察尋人的戲碼，如何多管齊下找回老大人，值得各界關注。（圖／警方提供，下同）

1名83歲的賴姓阿嬤出門散步卻迷路，警方獲報到場，失智的阿嬤身上沒有證件，也說不出名字和家裡電話，只說住家在2公里外，員警發現阿嬤拄著拐杖，行動不便，研判不會走太遠，靈機一動請鄰近里長幫忙協尋，果然訊息一傳開，轄內的張姓里長一下子就認出阿嬤就是他的里民，員警因而順利將阿嬤安全送回家。

▲▼台中市有41多萬名老年人，失智人口超過2萬人，幾乎每天都上演警察尋人的戲碼，如何多管齊下找回老大人，值得各界關注。（圖／警方提供，下同）

1名白髮蒼蒼93歲老婦獨自徘徊在車潮眾多的南屯區寶山二街口，員警獲報到場，發現老婦年邁失智，無法表達自己的身分，原本身形就瘦小的她禁不起久站，筋疲力竭，員警見狀一個箭步將老婦一把抱起，先護送回派出所休息，不久，老婦的家屬報案協尋，所講述的特徵與老婦相符，家人這才放下心，原來媽媽已經平安在派出所。

▲▼台中市有41多萬名老年人，失智人口超過2萬人，幾乎每天都上演警察尋人的戲碼，如何多管齊下找回老大人，值得各界關注。（圖／警方提供，下同）

1名90歲老婦人徘徊在西區五權八街上，當時正是上下班尖峰時段、車流量較大，員警聞訊立即趕往現場，婦人說不出姓名及家裡電話，也未帶任何證件或可識別身分物品，婦人記憶力衰退及雙眼視力退化，於是先將老婦載返派出所休息，所幸其他分局艱接獲失蹤人口案件，經向報案人聯繫後，婦人果然是報案人的家人。

1名90歲姜姓老翁在台中地方法院前，神情恍惚、嘴裡念念有詞，因為天氣轉涼，姜男身體瑟瑟發抖，員警安撫情緒說「伯伯你不要擔心唷，警察會協助你回家」，並耐心詢問姜男名字、從哪裡來，但對方完全沒反應，不過眼神卻遙望著法院附近的一間民宅，警方推測姜男行動緩慢，住家應該不遠，於是攙扶著往前走，不久，家人奔出大門找尋，原來姜男以前任職律師，年老了罹患失智，才不知回家的路。

1名77歲的婦人患有失智症、糖尿病、高血壓等慢性疾病，獨自從苗栗竹南住家騎機車外出後，即未返家，家屬心急如焚報案，警方沿路調閱監視器發現，婦人竟然騎了60公里，騎到清水區中山路與中清路口，當時天氣寒冷，婦人已出現失溫發抖情形，立即送醫就診，並通知家人帶回。

台中市社會局統計，從2019年9月至2022年10月底，設籍台中市的失蹤人口有6872人，尋獲6826人，其中失蹤人口中失智者有662人，尋獲659人，至於愛心手鍊，全台中市已累計發放4693條。

警方表示，要辨別失智老年人的身份或是查出住家，除了依靠愛心手鍊之外，如果家人貼心的在衣服繡上個資，或是放紙條，都有助於迅速找到家人，另一個有效方法是指紋建檔，但目前全市只有611名女性、581名男性有建檔，面臨失智患者持續增加，且未來人人都可能面臨相同的遭遇，如何建立正確觀念，讓失智者戴手鍊或是指紋建檔，才是有效且快速找回老大人的辦法。

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