布林肯劍指中國對「穆斯林種族滅絕」　陸外交部：罔顧基本事實

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯在國際宗教自由峰會上發表談話指出，去年11月美方列出十多個國家「嚴重侵犯宗教自由」，其中包括「中國對以穆斯林為主的維吾爾族人實施持續的種族滅絕」。對此，大陸外交部發言人毛寧今（3日）主持例行記者會指出，「美方有關言論罔顧基本事實，詆毀中國的宗教政策，充滿意識形態偏見，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對。」

毛寧表示，中國政府依法保護公民的宗教信仰自由，中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。目前中國各類信教群眾近2億人，宗教教職人員38萬余人，僅在中國新疆就有2.4萬多座清真寺。

她說，反觀美國，75%的美國穆斯林認為美國社會對穆斯林存在嚴重的歧視，美方沒有資格對中國說三道四，指手畫腳。所謂中國搞「種族滅絕」更是美方編造的世紀謊言。

毛寧介紹，當前新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦、民生改善，新疆維吾爾自治區成立60多年來，地區經濟總量增長了160倍，維吾爾族人口從220萬增長到約1200萬，人均預期壽命從30歲提高到74.7歲。

毛寧強調，美方無視這些客觀事實，反覆炒作涉疆的謊言謬論，只是為了「以疆制華」，給遏製、打壓中國製造借口，國際社會對此看得很清楚。

她強調，「我們敦促美方尊重事實，停止利用所謂人權、宗教、民族問題幹涉中國內政，遏製中國發展。」