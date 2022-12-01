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台灣宗教盛會　台南正統鹿耳門聖母廟安座大典6千人齊聚一堂

▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟舉行第3次新建安座41週年慶祝大典，主委王增榮等人主持神明安座儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟舉行第3次新建安座41週年慶祝大典，主委王增榮等人主持神明安座儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正統鹿耳門聖母廟定於12月1日舉行第3次新建安座41週年慶祝大典，由聖母廟主委王增榮主祭，循古禮進行天上聖母祭儀，儀式莊嚴隆重，來自全省各地500多間約6千名交陪廟宇代表共襄盛舉，晚上席開約數百桌場面十分盛大壯觀。

▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟舉行第3次新建安座41週年慶祝大典，主委王增榮等人主持神明安座儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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聖母廟於1987年首辦天上聖母祭典儀式示範觀摩會，深獲好評，之後便在每年安座大典期間舉辦祭儀至今，今年是第3次新建安座41週年慶祝大典，祭儀在悠揚祥和的國樂演奏聲中，由聖母廟主委王增榮主祭，依循古禮向媽祖行上香、獻花、獻茶、獻果、獻壽桃、獻壽麵、獻妝品及獻財帛，行三跪九叩首大禮、恭讀祝文、恭化財帛，各友廟代表則在聖母殿外觀禮，祭儀莊嚴肅穆，祈求風調雨順、國泰民安。

▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟舉行第3次新建安座41週年慶祝大典，主委王增榮等人主持神明安座儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟舉行第3次新建安座41週年慶祝大典，主委王增榮等人主持神明安座儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主委王增榮表示，廟方過去多項活動在新冠肺炎期間很多活動都停辦，眼見疫情逐漸開放，廟方已做好準備，未來全力朝慈善、觀光、休閒、文化與美食方向發展。

▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟舉行第3次新建安座41週年慶祝大典，主委王增榮等人主持神明安座儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王增榮列舉聖母廟各種觀光發展條件，包括附近的美食夜市，廟方栽種千餘棵各式花樹，規畫烤肉區與露營區，另有運動設施與LED光影區供人打卡，廟方提供漢服給民眾穿戴，在宮殿式廟宇中拍照，各種活動將陸續舉辦，盼與台南市政府合作，大推台南在地觀光。

▲台南市土城正統鹿耳門聖母廟舉行第3次新建安座41週年慶祝大典，主委王增榮等人主持神明安座儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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