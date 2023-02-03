20歲女晚上捧鮮花去墓地！司機驚覺不妙報警...網讚爆：萬幸

▲女孩乘坐網約車畫面。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

青少年的心理健康需要受到關注，大陸四川達州一名20歲的女孩近日捧著一束鮮花，乘坐網約車到郊區墓地。之後，何姓司機警覺不對勁立刻報警，成功救下女孩。

據《沸點視頻》報導，20歲的晴晴（化名）放寒假回家後，因為生活作息和媽媽發生矛盾，心理非常難過，於是在1月26日晚捧著一束鮮花，坐網約車到郊區墓地。

網約車何姓司機覺得事情不對勁，於是立刻報警。民警到場找到女孩時，發現晴晴坐在去世不久的婆婆（外婆）墳墓前，哭得十分傷心，身邊還放著一把小刀，手上流了很多血。

▲現場畫面。（圖／翻攝自秒拍）

警方看到後，立即採取緊急救治措施，將女孩送往附近醫院救治。幸運的是，因警方發現及時，晴晴經救治並無大礙。

近期江西15歲高中生胡鑫宇的自縊，引發網友對青少年心理健康的關注，因此晴晴的境遇今（3）日下午登上微博熱搜。許多網友大讚何司機「救人一命七級浮屠」、「萬幸啊」、「幸虧司機直覺敏銳」、「為熱心的何先生點讚」；另外有不少人呼籲，「家長也要多關注孩子的心理健康，遇事理性溝通」。

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