超高人氣！新北區長剛上任…21位市區仕紳「包3台車」衝偏鄉祝賀

▲新北石門區長剛上任，21位市區仕紳「包3台車」衝偏鄉祝賀。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導



新北市29區區長甫走馬上任，蘆洲區公所主任秘書曾明華，榮升石門區公所擔任區長，除了當地仕紳所送的花盆滿座外，三重蘆洲32名里長及地方仕紳在其上任2天內熱情包車衝石門祝賀，還分享當地名產，「希望鄉親好好照顧新區長」，讓石門鄉親感受到三蘆親和力！

新北市府日前公布區長人事異動，區長人事異動29區有24區調整，另有五位區長調任其他非區長要職，人事令於1月31日生效。新北市長侯友宜表示，只要肯打拼，市民都會很有感，市府團隊不分你我、黨派，把事做好。

蘆洲區公所主任秘書曾明華這次榮升到石門區公所區長，他過去最令人津津樂道的是在擔任新北市三重區公所社會課長時，透過民間力量翻轉「貧民窟」之稱的三重29街爛尾樓，這項創舉還獲頒新北市三屆績優社政人員特殊貢獻獎。

曾明華從新北市三重區公所社會課長服務後，又到深坑區公所、蘆洲區公所擔任主任秘書，這次榮升到石門區當區長，才上任2天，三重11位里長、蘆洲21位地方仕紳「包3車」衝石門祝賀，此外，三蘆鄉親還分享名產給石門好朋友，讓人見識到曾明華的好人緣。