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12星座「2月生財法」曝！　獅子多戴圍巾、雙子相信直覺

▲▼ 財運,招財貓,運勢,好運。（示意圖／翻攝自pexels）

▲每個星座在2月提升財運的方法不同。（示意圖／翻攝自pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

過完農曆春節就邁入國曆2月了，不同的月份每個星座的運勢便重新洗牌，該怎麼做才能提升往後的運勢呢？日本星座運勢網站「All About」近日就整理出12星座在2月提升財運的方法，快來看看你的專屬小秘方及幸運物吧！

白羊座

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可能碰上有東西想買，卻不慎錯過優惠銷售的困擾，事後才開始後悔，因此若有想買的東西請儘早預訂。也有可能會出現幫白羊座的購物慾踩煞車的人。
幸運物：收音機

金牛座

金牛座的2越偏繁忙，因此在忙於工作的同時也要注意身體狀況，不然可能會將賺來的錢花在醫藥費上。另外，也要避免因為繁忙而疏於維繫人際關係。
幸運物：小花瓶

雙子座

總是有點子但欠缺行動力的雙子座，從去年夏天開始變得積極了。而財務方面可以將錢花在能幫助自我成長的地方。若碰上猶豫的狀況時，請交給直覺來判斷。
幸運物：腳踏車

巨蟹座

當事情不順遂時而感到煩躁時，巨蟹座可以考慮花錢吃點好東西，改善心情。但別衝動花錢買昂貴商品，不然熱度退卻後，反而會讓自己更加煩躁。
幸運物：飾品

獅子座

獅子座2月時可能背負工作重擔，內心也會感到很有壓力，但只要以積極正面的心態面對、認真苦幹，如果堅持不懈地努力，一定會得到認可。也別光著重眼前的利潤，試著多感受工作帶來的成就感吧。
幸運物：圍巾

▲▼圍巾,禦寒,寒流（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲獅子座的幸運物是圍巾（圖／取自免費圖庫pixabay）

處女座

處女座的朋友2月會開始購買一些漂亮的衣物、包包，而花費不少金錢。但不只外在重要，也可以花錢去學習有興趣的專業，增加自己的內在。
幸運物：保暖衣

天秤座

運勢不好不壞，需靠自己主動出擊。可以試著從自己想做，卻仍沒行動的事開始上手，或是和想見面的人碰面等。就能靠自己的力量，大幅提升財運。
幸運物：漫畫書

天蠍座

是購入房地產的好時機，但記得多多親自去看看，但若是沒有經濟能力，也可以考慮改變家中的擺設。若想提升財運，可以考慮多多佈置家裡，買一些擺設。
幸運物：蕾絲窗簾

射手座

射手座的朋友在2月可能會有衝動購物，而花了冤枉錢的狀況，因此購物前可以多向親友們打聽。但得失心也別太重，記住「有失必有得」的道理。
幸運物：星空投影燈

魔羯座

財運雖然穩定，但心中的煩惱仍會持續，特別是在3月時可能會有大變動產生，使得財運更不穩定，因此可以先做好心理準備。
幸運物：糖漬栗子

水瓶座

在接近生日時可能會收到一想不到的禮物，但有可能遇上生日訂不到餐廳、收到不喜歡的禮物等狀況。這時記得多多體諒對方，不要抱怨。
幸運物：票卡夾

雙魚座

財運狀況不錯，且平時就有儲蓄的習慣，若想要購入稍微貴一點的東西，也是可以的，但記得慎選購入的管道。此外，需多注意可能遺失物品的問題。
幸運物：熨斗

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