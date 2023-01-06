大學術科考試逾8千人報名　試場分配表今公布

▲術科考試主辦單位台師大表示，今天公布試場分配表及防疫事項。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學術科考試預計2月1日至2月9日舉行，今年共有8581位考生報考，術科考試委員會今天公布試場分配表及防疫事項，指因應疫情，考生要全程佩戴口罩，同時不開放陪考，另提醒音樂科主副修考試伴奏人員及協助搬運樂器人員，則需依各考區規定事先上網登錄始可入場。

大學術科考試委員會聯合會主委學校、台灣師範大學表示，術科考試包括美術、音樂、體育，今年考生整體人數較往年減少119人，各組報考人數以體育組4309人最多，3351人報考美術組次之，委員會也提供電腦網路及語音（02）2364-3677查詢服務。

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台師大指出，音樂組考試時間為2月1日至2月4日，考試地點包括台師大、臺北市立大學與國家表演藝術中心國家兩廳院（國家音樂廳），各科考場因場地佈置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀；體育組考試時間為2月7日至2月9日，考試地點為國立體育大學。

至於美術組考試時間，台師大說明，在2月5日至2月6日舉行，考試地點包括師大附中、台師大、彰師大、高師大，術科委員會表示，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於考場規定吹風區使用，考前一日（2月5日）下午3時至5時開放考生看考場（考場教室內不開放）。

因應疫情，台師大表示，將加強各考區消毒與通風、管制進出動線，為減少人潮群聚，不開放親友陪考，各考區採實名制入場，考生一律憑准考證進入，進入各考區及試場者一律全程佩戴口罩，如因身體不適、似有發燒情形或有呼吸道等症狀，體溫量測經複檢後仍達額溫37.5度或耳溫38度以上者，一律移至防疫用試場應試。考生如因確診或為居家照護期間請勿應試，並依照各組規定主動通報以協助安排補考事宜。