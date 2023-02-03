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黃捷怒吃壽司郎幫補血　想嗑20盤「戰果」揭曉：變好弱

記者黃翊婷／綜合報導

日本17歲高中生在壽司郎舔醬油瓶、口水抹壽司惡搞，導致日本壽司郎的生意大受影響，店內幾乎沒有什麼客人。高雄市議員黃捷2日晚間前往高雄市的壽司郎門市用餐，表明是來幫忙「補血」的，原本想要怒吃20盤，結果只吃了12盤加3個小碟子，「戰力變好弱」。

高雄市議員黃捷怒吃一波壽司郎。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

▲黃捷怒吃一波壽司郎。（圖／翻攝自Facebook／黃捷，下同。）

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黃捷2日在臉書PO文表示，她是迴轉壽司的愛好者，看到日本壽司郎遭惡搞的消息，決定在台灣怒吃一波，希望能幫壽司郎補血一下，也希望用餐者都能發揮公德心，不要做出影響他人的脫序行為。

高雄市議員黃捷怒吃一波壽司郎。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

▲黃捷自稱戰力變弱了。

黃捷還提到，自己原本打算吃20盤，沒想到最後只吃完12盤加3個小碟子，「本想怒吃一波，結果戰力變好弱」；另外，她還分享一招美味小撇步，那就是吃壽司郎的冰淇淋一定要加抹茶粉。

高雄市議員黃捷怒吃一波壽司郎。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

▲黃捷分享小撇步，吃壽司郎的冰淇淋一定要加抹茶粉。

文章公開之後掀起網友留言討論，「以女生來說這應該叫戰鬥力很高」、「哈哈，我吃15盤就飽了，還以為妳食量很小耶」。不過，也有部分網友認為，這起事件對台灣壽司郎的生意影響應該不大，「我家附近的（門市）整天至少排隊8個小時。」

▲▼日本高中生「舔杯、口水抹壽司」惡搞壽司郎。（圖／翻攝自推特）

▲日本高中生惡搞壽司郎，業者已經決定提告。（圖／翻攝自推特）

《ETtoday新聞雲》記者2日也實際走訪位於台中市北屯區的壽司郎，上午11時店家照常打掃內外，用餐顧客陸續進入店內，座位有3到4成滿，大多是家庭顧客，店家提供給顧客使用的餐具，筷子為免洗筷，但湯匙依舊是塑膠餐具，醬油也是正常提供，並無做特殊安排。

有準備進入用餐的大學生表示，不算常來壽司郎用餐，但不會因為這個事件影響對店家的信心，還直言金髮高中生的行為是「日本猴子」，相當幼稚。

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