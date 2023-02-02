顧客恐攻！日本CoCo壹番屋也淪陷　噁男「捧整碗醬菜」瘋狂吸入

▲ CoCo壹番屋男客人狂吸醬菜。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本壽司郎被高中生惡搞後股價暴跌，接著其他連鎖迴轉壽司店、烏龍麵名店都受害，沒想到類似事件也曾在知名咖哩店上演。日本「CoCo壹番屋」一名男性客人捧著整盒醬菜，用湯匙瘋狂吸入的噁心畫面在網路上瘋傳，業者也坦承真有此事。

壽司郎惡搞事件過後，各種奧客在餐廳亂來的「顧客恐攻」影片在社群媒體上出現，就連CoCo壹番屋也傳出淪陷。許多人到CoCo壹番屋用餐時都會用桌上的醬菜「福神漬」配飯吃，網路瘋傳的影片中竟有一名年輕男子手中捧著整盒福神漬，用共用湯匙直接送入口中，吃到後來嘴唇都快貼上容器。他過程中不斷四處張望，身邊還坐著其他友人，卻沒有人阻止。

這段影片上傳推特短短1天就累計110萬觀看，網友紛紛表示，「CoCo壹番屋也不能去了」、「加入人生完蛋的行列」、「如果不徹底追究，能去的店就會越來越少了」、「這到底哪裡好玩」、「他們生意已經很差了，如果因此流失客人甚至倒閉，賠償金會很驚人」。

眼看風波越演越烈，日媒《JCAST NEWS》2日實際訪問業者，該公司對此也坦承，確實曾發現這起事件，但影片拍攝時間其實是在2019年12月，當事人道歉後已經解決，這次因壽司郎事件再度引發關注，對顧客帶來不安，但強調除了這段影片之外，沒有發生過其他所謂「顧客恐攻」的事件。