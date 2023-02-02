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舔醬油瓶少年慘了！壽司郎不接受道歉喊告　前檢座曝恐面臨3年刑期

▲▼日本17歲屁孩大舔壽司郎醬油瓶引官司上身，日本前檢察官若狭勝透露，少年恐將面臨3年刑期。（圖／翻攝自推特）

▲日本少年大舔壽司郎醬油瓶引官司上身，前檢察官若狹勝透露，他恐將面臨3年刑期。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

日本一名高中生近日在壽司郎拍攝惡搞影片，連累壽司郎股價暴跌，市值蒸發160億日圓（約新台幣36.9億元），氣得壽司郎對他提出刑事附帶民事訴訟。東京前檢察官若狹勝指出，這起案件鬧上法庭後，少年恐將面臨3年以下刑期或50萬日圓（約11萬元新台幣）以下的罰金，而且還可能要賠償店家損失。

據日本《報知新聞》報導，這名17歲少年日前在網上秀出影片，公開自己在壽司郎的荒唐行徑，不僅當眾偷舔醬油瓶，還刻意將口水抹到轉盤的餐具與壽司上，引發網友群起抨擊。儘管壽司郎事後立刻消毒，更換事發店家的所有醬油瓶，並清洗茶杯，仍無法平息顧客的疑慮，也導致該公司股價暴跌。

事情鬧大後，當事少年的爸媽急忙帶他到壽司郎道歉，但壽司郎卻拒絕接受，認為少年的行為嚴重破壞了公司和顧客之間的信任關係，決定「以最嚴格的態度」向法院提出告訴，追究少年的民事與刑事責任，並賠償損失。

對此，前東京地方檢察官若狹勝表示，少年的行為從衛生角度看來不僅不衛生，甚至會因為在網路擴散而引發嚴重後果，加上目前店家已對少年提出刑事訴訟，因此少年可能會被指控涉嫌「威力業務妨害罪」（即以武力強行妨礙業務），一旦罪名成立，最嚴重將面臨3年刑期，或最高50萬日圓的罰款。

在民事方面，壽司郎可能會針對產品置換成本、清潔成本、人力費用等要求賠償。另外，如果壽司郎能證明少年的影片擴散後造成客流量減少，那麼少年也將被要求賠償店家的收益損失。報導稱，由於這名少年還未成年，因此他的父母可能會受到連帶賠償責任。

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