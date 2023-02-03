桃園燈會見LED燈又綁樹上　十連霸議員怒批：藍綠執政都一樣

▲桃園燈會見LED燈又綁樹上。（圖／擷取自黃婉如臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓燈會期間的夜景更美，燈會場地經常可以看到許多LED燈綁在樹上的奇景！2023桃園燈會於1日起迄12日於楊梅區富岡舉行，國民黨籍十連霸的桃園市議員黃婉如前往賞燈後，難過表示，多年來，她一再於市議會建議不要再把LED燈綁在樹上，既不環保又破壞生態，但是今年燈會仍依然未見改善！

黃婉如Po文引發臉友同感，紛紛留言：「可憐的樹又是五花大綁！」、「地球已經暖化，多種樹，聖誕節也不能如此。」、「華麗的外表，卻要犧牲樹木的自由，是設計單位貪圖方便的形式作風，確實需要改善。」、「其實不要辦這種不環保的活動！多多辦一些如新社的賞花！或是田中的稻米創意活動！」…

黃婉如表示，2023桃園燈會首辦在楊梅區富岡，她專程前往燈區賞燈，然令她生氣與失望的是，她每年都在議會建議不要再把LED燈綁在樹上！樹真的是很無辜的為什麼每次都要在他們的身上放了一群的LED燈想不透？不環保又不破壞生態！雖然晚上漂亮，但白天看起來一點創意都沒有！

黃婉如怒批，LED燈綁在樹上的情形，藍綠執政都一樣啦！不免令她覺得依然是狗吠火車啊！不過，她則肯定燈區內有一些創意的作品很值得欣賞！