桃園燈會楊梅富岡登場　新加坡無線風箏團隊來台首飛

▲桃園燈會首辦楊梅富岡，新加坡無線風箏團隊來台首飛。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃園燈會「漫遊富岡-光之饗宴」、1日起迄12日閃亮登場。市府觀旅局表示，桃園燈會首度來到楊梅富岡舉辦，一連亮燈12天，共有四大燈區，包含富岡運動公園-主燈區、伯公岡公園-傳統燈區、民生池埤塘-水域燈區、富岡火車站及周邊街區-迎賓燈區。

桃園燈會今年以「遊樂園」為佈展理念，除14公尺高的主燈「FUTU未來兔」是全台第一的巨型機器人藝術裝置外，坐落於埤塘上的「紫氣東來」燈組將伴隨夜幕降臨，與池水相映共同打造一場水上聲光秀，還有多組融入客家、鐵道、茶葉、地方信仰等在地意象的絢麗燈飾，超過40組的精采燈組都是桃園燈會期間限定，正式開幕點燈前已吸引許多民眾搶先前往觀看。

▲主燈「FUTU未來兔」。（圖／觀旅局提供）

有別於歷年來主燈點燈的開幕儀式，桃園燈會首度邀請新加坡「GoFlyKite」無線風箏團隊到場表演，不但為主燈秀驚喜鋪陳、暖場，更創下全台首次結合無線風箏夜空展演的元宵燈會！除了首週無線風箏夜空劇場，桃園燈會活動12天期間不但每日推出「富岡瘋馬戲」快閃，展現空中芭蕾、踩高蹺等精彩雜技，每晚也有不同特色的主題之夜。

▲台日鼓樂。（圖／觀旅局提供）

首週呼應元宵節慶氛圍，規劃民俗技藝表演與猜燈謎，次週則以國境解封後的跨國演出為主軸，邀請外國傳統歌舞團體到場表演，並融入客家歌曲演出，豐富富岡小鎮的古樸慢活魅力。現場更有擲筊大賽、疊杯體驗等趣味活動，邀請大家與親朋好友相約賞燈、試新年手氣，次週還有台日鼓樂聯合演出，表演節目精采可期！