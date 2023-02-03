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補班別憂鬱！4大超商「咖啡優惠」快看　美式、拿鐵通通買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11精品拿鐵買1送1。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

這周六要補春節連假初六調整放假，為了安慰要補班的憂鬱心情，4大超商就推出「咖啡優惠」為大家加油打氣，美式、拿鐵通通下殺買1送1，趕快把握機會省荷包喝咖啡。

●7-11

7-11於2月4日補班日當天祭出快閃優惠，CITY PRIMA精品拿鐵直接「買1送1」，冰熱可任選，等於1杯只要45元。

●全家

全家即日起至2月5日於全門市祭出「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」，且冷熱不限，加碼還有「SAKImoto嵜本玉米濃湯買1送1」好康，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家大杯特濃美式買1送1。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出「Hi Café大杯特濃美式買15送15」及「Hi Café特濃拿鐵買15送10」，等於大杯特濃美式只要28元、大杯特濃拿鐵39元。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯特濃美式下殺買15送15。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart今（3）日、明（4）日2天於全門市推「大杯莊園級美式／拿鐵買2送1」，限同品項、不限冷熱。

▲▼OK CAFÉ莊園拿鐵，OK mart咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart大杯莊園級美式／拿鐵買2送1。（圖／記者蕭筠攝）

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