空拍畫面曝！台南油墨印刷廠大火　「全面燃燒」發出空品警訊

記者林悅／台南報導

台南西港區新興街201巷1家油墨印刷工廠，2日下午許發生火警，119馬上派遣西港等消防分隊及第三大隊各式消防車49車及人員100多人前往搶救，火場係1樓鐵皮建物，約800平方公尺廠房陷入火海，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員布多條水線，全力射水搶救，火勢至下午4時48分許控制，目前漏夜持續搶救中。

▲台南西港區新興街201巷1家油墨印刷工廠發生火警，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員全力射水漏夜搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於2日下午2時41分許據報，台南西港區新興街201巷1家油墨印刷工廠發生火警，119馬上派遣七股、佳里、安定、將軍、西港、麻豆、鹽水、新市等消防分隊及第三大隊各式消防車49車及人員100多人前往搶救。

台南市消防局長李明峯到場坐鎮指揮，現場鐵皮建物工廠燃燒面積約800平方公尺，現場冒出火舌及大量濃煙，消防人員布多條水線，全力射水搶救，火勢至下午4時48分許控制，目前漏夜持續搶救滅火中。

消防局第三大隊大隊長陳博文指出，該工廠係油墨印刷工廠，消防人員到場時，火勢已全面燃燒，因有許多有機溶劑，所以火勢很大。消防局出動空拍機及挖土機，掌握火場全貌及開挖滅火，目前仍全力搶救中。

奇美食品公司也出動行動餐車於晚上6時左右到場，提供餐點與熱飲供消防人員食用，以補充體力，及稍作休息。

現場冒出的濃煙也被風帶入台南市中心區，台南市環保局也派員到場監控空品，即時發布空品訊息，提醒市民朋友注意，此外也呼籲有呼吸道過敏或老幼民眾暫勿出門。