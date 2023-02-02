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台南首例機械停車位變更平面　奔走3年「5格變3格」還省下千萬元

▲公寓大樓機械停車位故障傷人事件頻傳，台南市安平區出現全台首例成功將機械停車位變更成平面停車位的案例，可望造福有此需求的民眾。（圖／示意圖，非關本事件，民眾提供）

▲公寓大樓機械停車位故障傷人事件頻傳，台南市安平區出現全台首例成功將機械停車位變更成平面停車位的案例，可望造福有此需求的民眾。（圖／示意圖，非關本事件，民眾提供）

記者林悅／台南報導

公寓大樓機械停車位故障傷人事件頻傳，許多住戶有心將機械停車位變更成平面停車位，疑因「史無前例」而困難重重，台南安平區有公寓大樓住戶，經3年奔走，並向市議員盧崑福陳情及公部門與建築師協助，突破萬難終成功將機械式停車位改成平面格位，並免繳上千萬元代金，盧崑福說，這可能是全台首例，希望透過這個成功案例，幫助住戶拆除機械停車格位。

今年過年期間，發生證交所前副總、現任元大期貨獨董黃乃寬慘遭機械停車位夾死不幸事件，引起大眾對機械停車格的重視，但要把機械停車格變更為平面格位困難重重，台南市議員盧崑福指出，本案大樓是超過30年的機械停車格位，因機械老舊維修問題及危險性日增，住戶想把機械停車格換成平面停車位，但在送件申請過程中因難重重，無論工務局或消防局，疑因「無例可循」無法獲得核准。

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盧崑福說，林姓住戶等人之前已自己努力奔走約2年了，但申請案一直延宕，住戶認為公部門有意刁難而向他陳情，他認為機械式停車位老舊問題的確要解決，所以接受陳情介入協調，他接手1年以來，共召開4次協調會，邀請工務局、消防局等相關單位來協商，有問題「直面」解決，在協調過程中，他發現並不是法規的問題，而是疑因「史前無例」，相關單位不敢貿然同意，且法規疑義部分也需要協調整合，再一步步解決相關疑義，本案在住戶配合與公部門協助下，終於解決停車格位變更的問題，讓這大樓這組住戶，成功將「上2下3」5格式機械格位，拆除改建成3格平面停車格位。

▲公寓大樓機械停車位故障傷人事件頻傳，台南市安平區出現全台首例成功將機械停車位變更成平面停車位的案例，可望造福有此需求的民眾。（圖／示意圖，非關本事件，民眾提供）

盧崑福強調，此例可能是全台首例機械式停車格位變更成平面格位成功案例，有此案例，全國公寓大樓住戶都可以比照辦理，解決長久以來的夢魘，他將會在市議會質詢時要求市府設立單一窗口，受理類似之變更申請，以造福民眾。

依據「台南市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」，一棟大樓在一定高度、占地，就必須要設置一定數量的停車格，如果少於一定數量的停車格，就要付代金，作為市府增設停車格的費用，對此工務局表示，其主要是為避免停車格位遭任意取消造成停車空間不足問題。

市府工務局使用管理科長紀延儒表示，機械停車位變更為平面車位，以往很少見，依「台南市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」，建築物有規範設置法定停車位，若是要取消法定停車位，就要繳交高額代金，林姓民眾的個案因不是法定車位，不必繳納代金，但需要依建築法及建築物變更使用相關規定申請建築物變更使用核准，再依照變更使用辦法申請施工。

據了解，要把機械車位改為平面格位，首先需整合所有權人意見，以本案機械式停車格位原本有5格，改成平面只剩3格，即有2位停車格位所有人要放棄其停車格所有權，如何達成協議需先通過「區權會」整合出大家都同意的方案，而後再依建築法及建築物變更使用相關規定申請建築物變更使用核准，再依照變更使用辦法申請施工。

目前機械停車格位變更平面停車格位，全國沒有通則，台南首例變更成功的案例，可望幫助有需要變更機械停車位成平面停車格位的住戶，達成心願。

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