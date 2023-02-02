林智堅爭清白首戰失利！教育部：中華大學論文遭撤「訴願駁回」

▲林智堅針對中華大學審議結果向教育部提出訴願，但已經遭駁回。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大與中華大學碩士論文被認定抄襲而被撤銷學位，林智堅去年透過委任律師向教育部提出訴願，根據最新資料顯示，針對中華大學部分，教育部已經在上月19日發文，駁回林智堅訴願，指經過教育部訴願審議委員會認定，中華大學審議委員會程序無違法或不當，依該校調查報告認定構成抄襲，該校依規定撤銷訴願人碩士學位及註銷碩士學位證書，並無違誤。

至於台大部分，目前結果尚未出爐，教育部表示，正依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理中。

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新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲，退出桃園市長選舉，之後在中華大學論文也判抄襲，林智堅先後透過律師向教育部提出訴願，教育部也在去年9月收到訴願書，經過3個多月審議，教育部在上月19日以公文回覆，確定林智堅針對中華大學的訴願駁回。

而根據教育部回覆的訴願公文，中華大學的原處分之程序及判斷並無違法或不當情事，包括審議委員會的組成、會議決議及原處分送達，均依相關規定辦理，而且本案確實存在抄襲情事，經過教育部訴願審議委員會認定，中華大學審議委員會程序無違法或不當，依該校調查報告認定構成抄襲，該校依規定撤銷訴願人碩士學位及註銷碩士學位證書，並無違誤。

根據規定，林智堅若不服教育部審議會決定，得在決定書送達的次日起2個月內，向台北高等行政法院提起行政訴訟。