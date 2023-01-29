威馬汽車爆財務危機被收購　CEO發文暗示「像牲口一樣活下去」

▲威馬汽車位於上海的實體門市。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

Apollo智慧出行日前完成對威馬汽車的戰略併購，交易價格為20.23億美元，約佔總股本80.93%。值得注意的是，威馬近期出現財務危機，旗下多間子公司資產被申請凍結，財產估值約1.3億元人民幣（約5.72億元新台幣），經法院裁定執行。

據《IT之家》報導，威馬汽車12日發布公告，Apollo智慧出行集團有限公司與威馬集團達成有條件買賣協議，並建議配售股份款項總額將約為39.18億港元，建議臨時融資約7.2億元人民幣。同時，威馬持有股東承諾常備融資15億港元。

Apollo 智慧出行集團有限公司在港交所發布公告，與威馬汽車達成戰略並購，本次交易價格為20.23億美元，交易目標公司約佔威馬總股本的80.93%，威馬此次交易的估值為25.1億美元。

▲沈暉微博發文 。（圖／翻攝自微博）

威馬汽車CEO沈暉在微博發布了一段電影《芙蓉鎮》的經典片段，其中一句台詞為「活下去，像牲口一樣的活下去」，或暗指目前的處境。

公開數據顯示，新能源汽車威馬汽車今年10月銷量為1117輛，1至10月累計銷量約3萬輛。相比之下，「蔚小理」、哪吒汽車等造車新勢力月銷量均已超1萬輛，年銷量達10萬輛以上。

今年1月，威馬汽車上海銷售公司1.3億元人民幣財產被凍結。有溫州市民近日實探威馬溫州工廠，得知該工廠已經半年沒有訂單，目前工廠處於停產狀態，保安也已離職只能讓廠房員工頂替，在職員工因為沒有績效，每月只能拿到1700元人民幣（約新台幣7650元）底薪勉強生存。