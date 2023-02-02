碩士工程師誘13歲女裸訊　偷截照逼求和...可惡加碼傳給她媽恐嚇

▲鄭姓前助理工程師用臉書結識，13歲少女竟引誘她脫衣露奶甚至截圖私藏。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

女孩子要多保護自己！鄭姓男助理工程師，透過臉書引誘年僅13歲少女脫衣露奶視訊，少女懵懂無知照做，但鄭男竟截圖私藏，少女事後決定斷絕聯繫，鄭男竟以另外帳號附裸圖傳送給少女母親「換給別人看囉」以此恐嚇，少女母親決定提告，日前判決出爐。

判決指出，2021年5月間，22歲鄭男在臉書以「Ray Cheng」名稱結識13歲少女小喬（化名），2人常以視訊聊天，豈料鄭男萌生色念頭，開始誘勸小喬將上衣掀起露奶，小喬懵懂無知照做，卻遭鄭男不斷截圖害羞照，事後她感到不妥決定與鄭男斷絕聯繫。

鄭男不滿小喬斷絕往來，以另一個臉書帳號「Kitty Lai」傳2張小喬裸上身截圖給其母親，表示小喬裸照遭外流，小喬母嚇壞表示可以幫忙處理，鄭男卻食隨之味回：「叫她（小喬）自己來講」同時要脅若小喬不出面，那就繼續跟其他人傳著看吧；鄭男轉頭又傳訊給小喬嗆：「換下來還是換給其他人、看來是你自己選得囉、一個一個給」等文字。

小喬母親不滿鄭男囂張一而再再而三傳訊恐嚇，決定不隱忍報警處理，警方持搜索票，更在鄭男家扣到犯案手機，手機內更存有23張小喬露內衣及乳溝私密照23張。

法院審理時，鄭男坦承犯行，解釋只是要自己欣賞；其辯護人則稱「是一時糊塗而誤觸法網」，始終未散布不雅照給第三人，認犯行非惡形重大，而事後多次主動表達願向小喬母女道歉也想和解賠償，希望能減刑。

合議庭認鄭男行為嚴重侵害小喬對於性與身體自主決定權，也造成小喬家屬在精神上承受痛苦，甚至還以私密照恐嚇試圖逼迫使小喬繼續往來，審酌雙方未達成和解，以乘人不知情之方法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑3年4年；鄭另犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑4月，這兩罪應合併執行5月。