年薪百萬+有房！37歲哥求脫單「條件超優質」　網見1硬傷：先Pass

▲原PO以前忙於工作，如今想成家，希望找到結婚對象。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「男生這樣的條件還有市場嗎？」一名單身哥透露，以前忙於工作，年薪高達200萬，如今資產有2500萬元，萌念想換輕鬆的工作，也渴望尋找結婚的對象，「徵婚6條件」也隨之曝光。原PO也強調，爸媽都不在了，未來老婆不用擔心婆媳問題。文章曝光後，網友質疑反問「這條件還找不到，是不是個性難搞？」

一名男網友在Dcard表示，目前37歲的他遲遲找不到真命天女，職業為航運業工程師，年薪150至200萬元左右，如今覺得錢存夠了，淨資產有2500萬元，林口有一間3房公寓，希望能找個伴共度餘生，「想換個工作+成家，準時上下班為主，年薪差不多100萬就好。」

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原PO也繼續自曝，學歷是頂大學士、國外碩士，身高168公分不高，體重68公斤精壯結實，但外貌普普通通，「一般上班族西裝與紳士頭」，個性隨和、無不良嗜好，曾交過兩任女友；關於家庭部分，父母都不在了，另一半無須擔心未來有婆媳問題。

至於缺點方面，原PO也開門見山表示，「可能是性慾比較高，如果無法配合，希望至少要能接受我自己來」，某任女友因為性冷感，因此原PO總是自己DIY解決。對此，原PO也列出另一半6個條件，如下：

1.不太在意外表，不要長太抱歉或太胖就好，身體健康就好

2.善於溝通、互相尊重、三觀合得來

3.年齡沒有特別要求，但如果要生不能太高齡

4.會希望至少生一個小孩或是領養也可以，不過還有討論空間

5.同樣重視健康愛運動

6.不要太不懂事、不要無理取鬧

▲父母已不在世，原PO則喊話，沒有婆媳的問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，原PO強調，兩人相處的來最重要，同時也認真求問大家「幫分析...我這樣的大叔還有沒有市場呢？」

文章曝光後，一票網友都正面幫推，「這條件還找不到，是不是個性難搞？」「條件贏了很多人呢」、「身高硬傷，至少我會先Pass，不過其他條件不錯應該很有機會」、「父母雙亡絕對首選了啦」、「37歲已經算大叔了嗎，這年紀蠻香的啊」、「無父無母都靠自己，這條件太優質了，直接推」、「兄弟你完了，不要輕易秀資產，不然來的都是拜金女居多」、「30~35歲的女性大概是主要客群，找婚友社比較快」。