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刮刮樂「爽中5000元」兌獎變一場空　心情洗三溫暖！店家回應了

▲▼樂透,彩券,刮刮樂,公益彩券,威力彩 。（圖／記者許宥孺攝）

▲過年不少人會買刮刮樂，盼能一夕致富 。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

過年期間不少人買刮刮樂試手氣。高雄一名男子到彩券行購買2000元刮刮樂，回家要刮時，發現QRcode已被刮過，而且一查還中5000元，他去另家彩券行兌獎時，被告知該張彩券已被兌獎，氣得回原店家理論，懷疑一券多賣。事後店家坦承，可能是過年人多一下子疏忽了。

男子於地方社團po文，說自己日前到彩券行買刮刮樂卻遇到鳥事，他分享整個過程，呼籲大家要注意，買刮刮樂時，要注意彩券是否完整。

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男子表示，1月29日他到大社區某家彩券行買幾張2000元刮刮樂，當下沒有特別注意，回家要刮時，才發現QRcode已經被刮過，當下氣得想衝去店家理論，但他先用台彩APP掃描，結果竟顯示中獎5000元。

▲▼樂透,彩券,刮刮樂,公益彩券,威力彩 。（圖／記者許宥孺攝）

▲刮刮樂中獎。（示意圖／記者許宥孺攝）

男子說，「想說賺就算了，結果去另一間彩券行換錢，店家說這張已經被兌換過了。」男子不滿地回到購買刮刮樂的彩券行理論，店家則告訴他，是員工沒注意到，把這張烏龍刮刮樂放回去賣。

男子無奈地表示，雖然跟店家反映後，有賠償一張全新的刮刮樂給他，「但是心情落差感真的是讓人很不爽…」。

店家事後也出面回應，過年期間實在太忙了，可能是員工的疏忽，因為一直補貨，可能店員不知道那張已經刮過了。

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