初九放鞭炮嚇跑「鴨界網美」！飼主報警找到擄鴨男　結局超展開

▲薛女飼養的柯爾鴨走丟，警方調閱監視器，找上擄鴨男，但結果超展開。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名薛姓女子向警方報案，表示她飼養的「柯爾鴨」要價上萬元，但因為初九天公生放鞭炮，導致她的寵物鴨「寶寶」嚇壞飛走，警方調閱監視器，發現「寶寶」險被車子輾過，幸好有一名熱心男子撿起鴨子並帶回照顧，正當煩惱不知該怎麼處理，警方就找上門，並通知薛女接回「寶寶」。

家住旗山區的60歲薛姓女子喜好飼養雞鴨，共養了7隻要價上萬元的柯爾鴨、8隻紅面番鴨、10隻雞。日前，農曆正月初九天公生，社區清晨燃放鞭炮，其中一隻柯爾鴨「寶寶」受到驚嚇，直接飛越家中柵欄溜到大馬路上，薛女心急如焚，跑到派出所報案尋鴨。

▲▼薛女飼養7隻柯爾鴨，平日還會「遛鴨」。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器過濾比對，發現「寶寶」驚險走在美濃區忠孝路上，差點成了車下亡魂，接著監視器錄到，一名男子騎車經過，就把「寶寶」抱走了。

警方比對車號，進一步詢問車主，確認「寶寶」平安地在鄭姓男子家中照顧。鄭男表示，他發現鴨子在大馬路上走來走去，擔心鴨子會被車撞到，所以才先帶回家照顧，雖然「寶寶」沒有戴腳環，但他猜想有人飼養，正煩惱不知該怎麼處理，警方就打電話來。

警方隨即前往鄭男家領回柯爾鴨，薛姓飼主得知好消息後，馬上到派出所接回愛鴨，並感謝警方大力協助。警方呼籲，家中寵物應該掛上名牌、腳環或是植入晶片，並填具、更新正確的聯繫資料，一旦寵物不慎走失時，才可以快速聯繫飼主。