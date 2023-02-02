開筋骨！女信徒全裸「毛筆沾水點全身」遭淫辱　色神棍下場出爐

▲高雄一神棍誆稱要幫女信徒「開筋骨」，將她脫光性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄陳姓男子在自家開設神壇，趁女信徒小花(化名)來參拜時，謊稱神明指示她要「開筋骨」，將她叫到小房間全身脫光，用朱砂毛筆沾水點她全身，再性侵得逞。小花事後由妹妹偕同報警，陳男一開始還反誣是遭小花仙人跳，而後見無法抵賴才認罪。橋頭地院審理後，依強制性交罪將陳判處3年2月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，小花經母親介紹，於2021年10月24日早上10時30分許前往陳男的神壇參拜，想知道該如何精進修行。陳男聲稱受神明指示，要為小花進行「開筋骨」修行，將她叫到3樓房間內，備好金紙、碗、朱砂毛筆等物，脫掉她全身衣褲，指示她全裸躺在床上，用毛筆沾水點滿她全身，再用手撫摸小花胸部、陰部、臀部等處後，以嘴舔她胸部和下體，並性侵得逞。小花事後向妹妹哭訴，由妹妹陪同到醫院驗傷並報警處理。

陳男到案後一度誣陷小花仙人跳，而後才坦承犯行並和小花達成調解。

法官認為，陳男雖在物理上未對小花強制，但卻利用小花對宗教的敬畏，在未告知開筋骨過程及取得她同意之下，假藉宗教名義對她性交，等同於強制性交，導致小花身心嚴重受創，要依賴安眠藥入眠，陳男惡性重大，依犯強制性交罪，處3年2月徒刑，全案還可上訴。