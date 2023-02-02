台中警匪追逐！藝妓刺青妹「躲七期大樓」影片曝　蹲地打哈欠被逮

記者許權毅／台中報導

台中市員警2日巡邏經過台灣大道與文心路口時，發現一台車輛車牌與車輛不符，上前攔查卻不停，員警開4槍阻止未果，22歲駕駛葉男載著23歲李女、後座38歲羅男高速狂飆，最後在文心一路自撞變電箱後3人分頭逃逸。其中右腳有著大片藝妓刺青的李女逃往20公尺處一處社區大樓，一開始走進大廳想蹲在警衛旁，後來走到沙發上坐，一邊摸著雙腳一邊躺著打電話，最後在門口被員警發現逮補。

▲台中今日傳出警匪追逐，其中副駕李女被搜出0.5克安非他命，車輛撞擊後跑到附近大樓躲藏。（圖／民眾提供）



監視器拍下，上午9點28分，李女進入距離事發地點僅20公尺的一棟社區大樓，警衛疑似見她受傷急忙協助，不過李女不斷往外看，還想要蹲在警衛值班台旁躲藏，警衛示意可以到沙發上坐，另名婦人還好心攙扶走路一拐一拐的李女，只見李女雙腳放在沙發上，不斷揉搓腳部，疑似因強大撞擊受傷，再向警衛揮揮手示意不用幫忙，不斷講著電話聯繫。

▲李女被員警發現逮捕時，還蹲在地上打哈欠，一副無所謂。（圖／民眾提供）



不久後警方找到李女，並且在李女身上找到0.5克安非他命，李女還一度蹲在地上打哈欠，隨後就被員警帶回。第六分局警方表示，目前已經掌握另外2名男子動向，李女初步供稱3人是朋友，車上則有找到K盤、安發他命吸食器等物品。

▲▼刺青妹一頭金髮被警方帶回陪同搜車。（圖／記者許權毅攝）



據悉，本案3人都有毒品前科，駕駛葉男有女友且該車牌是女友的，葉男疑似拔牌後裝到這台Lexus上面，跟李女正在曖昧中，不料今天開車在文心路上遊大街被警攔查，竟不停車反而加速逃逸。李女腳部有大面積刺青，細看以仕女圖（日本藝妓）為基礎，目前只有割線，藝妓主題有打霧，為還沒完成的半成品。