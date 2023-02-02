帶槍討債走火「子彈卡小弟腳底」　烏龍老大穿花內褲狼狽落網

▲彰化大叔來不及穿外褲持槍討債被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名有施用毒品習性及槍砲前科的謝姓犯嫌(49歲)，去年為友人出頭，拿改造M4卡賓槍將人打傷，被判5年8月，沒想到1月29日大年初八當天，又拿著槍夥同旗下陳姓小弟，向黃姓男子追討13萬元，最後因槍枝走火子彈彈飛卡在陳姓小弟左腳底板，卻因陳男腳腫了，不得不看醫師，黃男報案全案才曝光，警方20小時內將人逮捕。

據了解，生性多疑的謝姓男子，因為與黃男有金錢糾紛，1月29日晚間便找來陳姓小弟前往討債， 陳男卻對謝說「我來處理就好」，引起謝男震怒，質疑遭陳吃裡扒外和黃串通A走他13萬元，便帶著陳男前往黃男家，但不見黃男，謝男憤怒朝住處開一槍，隨後押著陳男到大村鄉一公墓逼問黃男去處，陳男支支吾吾，謝男氣得朝陳男開槍，子彈射偏飛又彈進陳男腳，陳男忍痛一夜後，腳腫了一大包，最後只能到醫院就醫。

▲彰化大叔去年持改造卡賓槍僑債。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，黃男得知住處遭槍擊嚇得趕緊報警，警方獲報發現，謝男去年曾因在社頭開槍喬債，去年10月被判刑5年8月併科6萬元罰金，全案仍在上訴中，未料謝嫌仍未悔悟，仍數度擁槍自重，因此立即組成專案小組，並啟動天眼系統追查謝男動向。

員林分局偵查隊長蕭志旺表示，謝男行徑狡猾，生性多疑，犯案後駕駛變造車牌的車輛流竄員林、大村等地，最後停至埔心鄉一汽車旅館，隨後又步行外出由友人接應至大村的租屋處躲藏，警方查出後立即申請霹靂小組攻堅，而謝男當時渾然不知行蹤已遭鎖定，躺在床上呼呼大睡，連外褲都來不及穿就被逮捕。

警方表示，謝男有毒品前科，與黃男金錢糾紛是否涉及毒品交易仍須進一步釐清，但對被害者開槍行徑已違反殺人未遂、恐嚇與違反槍砲彈藥管制等罪移送地檢署，於1日晚間羈押獲准。