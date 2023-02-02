網戀男友被海盜襲擊腿中彈：我的愛請幫助我！台女嚇瘋急匯款被阻

記者戴上容／新北報導

「天啊！我男友在海外被海盜襲擊」！新北市林口區一名60多歲陳姓婦人昨(1)日到銀行欲匯款3000美元醫藥費給友人，行員覺得有異，主動關心匯款用途，聽聞婦人說是網路上認識的朋友因遭海盜襲擊受傷、腿部中彈為籌措醫藥費請她匯款，認為婦人遭到詐騙，經警方到場協助，成功保住婦人一筆錢。

▲新北林口婦人聽信網友被海盜襲擊，要匯款給他當醫療費 。（圖／記者戴上容翻攝）

據悉，婦人表示約一個月前在臉書上認識該名男子，互加通訊軟體Line，男子平時會噓寒問暖、貼心關懷，雙方相談甚歡，昨日男子突然傳訊給婦人，稱於海上工作時遭到海盜襲擊，腿部中彈需要籌措醫藥費3000美元，希望婦人可以匯錢給他。

婦人嚇瘋，趕緊前往銀行準備匯款，遇到熱心行員察覺有異，林口分局忠孝所警員邱臻亮、洪睿廷到場攔阻，經警方了解匯款來龍去脈，在講解詐騙手法，婦人這才恍然大悟，並決定封鎖對方不再聯繫，也向行員及員警連聲道謝。

林口警分局提醒民眾，網路交友詐騙事件，係先透過甜言蜜語、花言巧語噓寒問暖，誘使被害人陷入情網，再謊稱急需用錢、投資失利等情事要求匯款，詐騙民眾的財產，故網路交友應謹慎，若涉及金錢交易極可能是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、財物兩頭空。