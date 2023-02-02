警察真辛苦！貨車地下道拋錨　彰化4警推百米上坡被讚爆

記者唐詠絮／彰化報導

台灣警察真的辛苦！彰化曉陽路地下道平日車水馬龍，1月31日下午正值交通尖峰時刻，突然有一輛貨車拋錨無法動彈，彰化分局民族路派出所員警接獲報案後立即趕往現場，4名員警合力將車推百餘公尺，賣力將貨車從地下道推上來，有民眾將影片被po上網，已經吸引3.8萬人觀看，路過民眾也紛紛給員警加油打氣，讚聲不斷。

▲員警合力將拋錨貨車推出曉陽路地下道。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起貨車拋錨事件發生在1月31日16時37分許，有民眾報案說，車輛在彰化市曉陽地下道內故障，無法開出地下道，民族路派出所巡佐廖啓仲、警員王凱俊獲報後立即趕到現場了解，原來是鄧姓民眾所駕駛的小貨車，因排檔故障無法順利入檔，導致無法駛離地下道內，卡在車道上動彈不得，只得向警方求助。

因時逢曉陽地下道交通尖峰時段，若在原地等候拖吊車前來，恐會造成車流回堵，處理員警決定先將車輛以人力方式推出地下道，惟因小貨車上仍負載兩台重機車，重量過重，於是請當時所內員警集體動員前來支援推車，由巡佐廖啓仲在後方警戒並管制交通，警員王凱俊、林慶華、劉建宏、謝浩呈等4名員警合力推車，將重達2噸多的貨車推行上坡百餘公尺，才使地下道恢復正常通行。解圍後參與推車的員警們直呼好累，路過民眾也紛紛給員警加油打氣，稱讚員警「真勇」。

彰化警分局表示，員警積極為民服務，齊力解圍避免交通堵塞，除了有智慧也要有充足的體能才能順利完成任務，提升警察正面形象，獲得民眾讚許。也提醒用路人，上路前要檢查車輛狀況，並定期保養，以免行駛過程中發生故障，造成交通安全的疑慮。