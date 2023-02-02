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社會 社會焦點 保障人權

赤腳男警所前徘徊　見警上前猛催油門！原來苗栗偷車開到台中

記者鄧木卿／台中報導

苗栗縣63歲吳姓男子日前清晨在派出所前徘徊，值班員警原本不以為意，後來發現吳男在這麼寒冷的天氣竟然赤足走路，令人起疑，員警正要表達關心，不料吳男突然開車離去，員警機警的查了車牌，竟是半小時前在苗栗三義才報失竊的車子，趕緊上前追捕，幾分鐘後即攔截壓制吳男並送辦。

▲▼豐原警方發現吳男赤腳在派出所前徘徊，經查原來是半小時前在苗栗偷車，開到豐原。（圖／民眾提供，下同）

▲豐原警方發現吳男赤腳在派出所前徘徊，經查原來是半小時前在苗栗偷車，開到豐原。（圖／民眾提供，下同）

▲▼豐原警方發現吳男赤腳在派出所前徘徊，經查原來是半小時前在苗栗偷車，開到豐原。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局豐原分局頂街派出所警員林家慶，日前清晨6點15分在所內值班，發現派出所外有1名男子不斷徘徊，而且在這麼寒冷的天氣赤腳行走，行跡可疑，林員欲上前盤查時，男子立刻駕車逃離，林員以警用電腦查詢車號，該車竟然是半小時前在苗栗三義通報的失竊車輛。

▲▼豐原警方發現吳男赤腳在派出所前徘徊，經查原來是半小時前在苗栗偷車，開到豐原。（圖／民眾提供，下同）

林員請所內同仁代為值班，即刻與警員林柏翔驅車追緝，10分鐘後便在豐原區復興路、太平洋百貨旁發現竊嫌所丟棄的車輛，並在附近巷弄找到男子，將他壓制在地。

▲▼豐原警方發現吳男赤腳在派出所前徘徊，經查原來是半小時前在苗栗偷車，開到豐原。（圖／民眾提供，下同）

經查身份，吳男坦承犯行，依違反竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

至於車子失竊原因，竟是車主開車勞累，下車到超商買杯咖啡，心想很快就出來，貪圖方便未熄火，何況這麼冷的清晨5點多，哪會有人？豈知一走出超商大門，車子就被開走，有如晴天霹靂般讓人不敢置信，車主十分感謝在這麼短的時間內，幫他找到愛車，相當感動。

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