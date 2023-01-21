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南投男直播罵「婊豬」　還公開女子的姓名、照片…下場曝光

▲南投一名男子在直播時，公開女子的臉書。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲南投一名男子在直播時，公開女子的臉書，還辱罵對方「婊豬」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／南投報導

南投38歲翁男因與陳女有商品買賣糾紛，竟在2021年4月7日晚間於臉書上開直播，以「X你娘」、「婊豬」等語大罵陳女，還公布陳女的姓名與照片。南投地院審理後，依公然侮辱罪，判處翁男拘役20日，可易科罰金，可上訴。

判決書指出，陳女向翁男買手珠，在2021年4月7日晚上私訊翁男，表示這次收到的商品有點問題。但翁男認為陳女沒有證據可以證明，他賣的是尺寸不符的手珠，於是開臉書直播，在不特定多數人得以共見共聞之狀態下，以「X妳娘老師你娘」、「X妳娘！妳贏錢沒我的份，輸錢就要怪我拉，有夠好笑的啦！妳娘什麼客人都有啦！」、「妳就是婊豬，妳娘妳就是婊豬！賭博都要我輸，X妳娘！連這款客人都有，我都沒有在唬爛」等語辱罵陳女。

此外，翁男還在直播過程中，用手機展示陳女的臉書頁面，讓看直播的人都可以看到陳女的照片還有本名，進而能知道翁男辱罵的對象。翁男事後向陳女表示「如果對於罵髒話方面造成妳的不適我很抱歉」、「其實就是慎重的向妳道歉」、「我那天點開妳的FB只有一下下而已，後面就沒有了」等語。

法官認為，翁男僅因與陳女間存有買賣糾紛，竟利用網際網路平台開啟直播，並以髒話辱罵陳女，足以貶損陳女在社會上的人格及地位，且網際網路傳播資訊之速度極快，對於陳女名譽造成之影響難以彌補，所為不僅欠缺尊重他人人格法益的觀念，還使陳女感到難堪與屈辱，因此依公然侮辱罪，判處翁男拘役20日，可易科罰金，全案仍可上訴。

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