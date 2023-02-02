過年都上Google地圖找奶奶　他見14年前「提塑膠袋身影」鼻酸

▲網友想念奶奶時，就會開啟Google地圖的街景模式，看看奶奶生前被拍下的身影。（圖／翻攝TikTok@retroridersg）



記者吳美依／綜合報導

一名新加坡網友表示，每年農曆春節，自己總是特別思念已故的奶奶，這時他就會開啟Google地圖，搜尋後港（Hougang）某路口的街景畫面，只為了再次見到奶奶14年前被拍下的身影，只見老人家身穿紫色上衣、手提塑膠袋，親切模樣令人非常懷念。

網友1月28日在TikTok分享螢幕錄影畫面，只見他開啟街景模式後，透過下方列表回溯至2009年2月拍攝的照片，其中一張顯示2名婦女站在紅綠燈下方，其中一位就是奶奶。

網友受訪時透露，自己偶然發現街景照後，還開玩笑問奶奶，有沒有印象看過一輛怪怪的車子。奶奶2年多前癌症病逝後，這也成為他排解思念的方式之一，為了避免未來系統刪除照片，還特地截圖保存。

網友和哥哥都是被奶奶一手拉拔長大，祖孫之間感情很好，幾乎可說是無話不談。他很懷念陪奶奶看電視的時光，最想念的則是奶奶煮的菜。