台灣女星遊泰國被「警察勒索」　旅遊達人曝當地詐財3手法

▲安于晴到泰國旅遊碰到黑警。（圖／翻攝自IG／charlene_an517）



記者林彥臣／綜合報導

台灣藝人安于晴赴泰旅遊稱遭警察無故勒索，泰國警方承認收錢，涉案7名員警被調離現職並將被起訴，甚至有泰國眾議院前議員也在近日發布影片向安于晴道歉，並表示「希望台灣人原諒」。對此就有旅遊達人分享，在泰國當地常見的3個詐財手法。

安于晴在Instagram上透露，在泰國旅遊搭車被警察臨檢，結果耗了1個多小時，對方找各種理由不放人，也不讓她及友人用手機找外援，原本還摸不著頭緒，後來才明白對方只是要錢，而且「戲很足」，想直接給5000元泰銖還不收，說自己不是普通警察，是「比較貴」的警察，最後一行人繳了2萬7千元泰銖，避開攝影機交錢才得以離開。

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▲安于晴把相關經歷，在IG上曝光。（圖／翻攝自IG／charlene_an517）



根據《中國時報》報導，財經旅遊達人法比安表示，雖然安于晴的事件不代表整個泰國警方，應屬少數人的個人行為，但他也以自身經驗提醒欲前往泰國旅遊的民眾，在出發前須做足功課並注意以下幾點：

一、出國前一定要購買漫遊，並使用第三方叫車APP。

二、不要去低於市場行情太多的風化場所或要上二樓的店家。

三、任何「特殊服務」在進行交易前一定要確認好價錢以免被最後哄抬價格。