視訊女友「亮槍恐嚇」挨告　他自稱1件事逆轉無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄張男去年8月間與女友視訊時，亮槍嗆聲「小心一點」，接著又透過LINE語音通話，恫嚇「再講妳家的人都給他死」，結果害自己吃上恐嚇官司，一審被判處拘役20日；他不滿提出上訴，辯稱持有的只是一把玩具空氣槍，平時用來打老鼠，女友也知道這件事，最終逆轉獲判無罪。

▲張男聲稱空氣槍是用來打老鼠的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中提到，張男與柯女是男女朋友，育有一名小孩，兩人先前因為孩子的監護權發生爭吵，2020年8月14日視訊時，他拿出一把空氣槍並揚言要女方「小心一點」，同年10月27日他再次以LINE語音通話的方式，恫嚇女方「再講妳家的人都給他死」，因此被檢方依涉犯恐嚇危害安全罪起訴，一審被判拘役20日，得易科罰金2萬元。

全案上訴至二審，張男辯稱，他確實曾在2020年8月14日與柯女視訊時拿出空氣槍，也曾在同年10月27日以LINE語音通話，說出「再講妳家的人都給他死」等話，但並沒有任何恐嚇的意思，「我沒有跟她說『小心一點』，雖然我有拿出空氣槍，但那時我只是在修復、把玩槍枝，而且她也知道這把槍是拿來打老鼠的，不可能讓她心生畏懼。」

至於那句「再講妳家的人都給他死」，張男說，他當下講完又馬上說出一句「我還沒那麼骯髒」，這些話應該要連在一起解讀，「實際上我的意思就是，我不會去做傷害她家人的事。」

高雄地院法官調查發現，柯女接受警詢時，坦承同居期間就經常看到張男在家中客廳、房間擦拭槍枝零件或彈匣；而在雙方2020年5月12日的LINE對話紀錄中，柯女曾先向張男傳送黏鼠板上有老鼠的照片，還說「超多的」，張男則回覆「拿槍把牠們頭打爆」。

法官接著表示，張男在視訊中呈現盤坐姿勢，雙手均握著空氣槍，置於腰間處，目光專注朝下注視手中的空氣槍（送檢驗後確認無殺傷力），表情尚屬柔和，雙手動作狀似正在碰觸、撥用該槍；綜合上述證據，可知柯女在同居期間就知道張男持有空氣槍，也知道那並非真槍，況且張男一邊視訊一邊把玩空氣槍，與一般持槍恐嚇他人的情況有所不同，難以使她心生畏懼，因此男方的陳述尚非全然不可採信。

此外，法官細譯兩人的LINE語音通話內容，張男先是明確否定有要傷害柯女家人的意圖，後來雙方因為金錢、家用支出等事情起爭執，張男認為柯女假裝沒錢，應該出去借錢，柯女說出，「你認為我對你是假的嗎？」張男才回覆，「該死，『再講林爸包括妳家的人都給他死』，林爸還沒那麼骯髒，這點給妳掛保證」，從前後語意整體觀察，張男應該是指自己不會那麼過分去傷害女方家人，不能以此斷定他有恐嚇危害安全的行為，最終裁定撤銷一審判決，改判無罪，全案仍可上訴。