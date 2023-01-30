　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

分手驚知妻是「再婚女」！他怒討108次貞操權　真相超慘還敗訴

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲男子指控前妻13年前早就結婚，婚姻期間遭侵害108次貞操權，求償30萬元。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名吳姓男子與黃姓女子離婚，黃女為了取得孩子監護權，提出證明表示自己早在10多年前與另名男子舉行「儀式婚」，訴請與吳男的婚姻無效。吳男氣不過，控訴前妻隱瞞已婚狀態，於婚姻期間發生108次性行為，已侵害他的貞操權，求償30萬元。台中地院指出，吳男提告已逾10年請求權時效，前妻得拒絕給付，予以駁回。

吳男在2011年5月間，於婚友社網站上認識黃女，相戀1年後結婚，育有1名孩子，但2人在2016年協議離婚，沒想到黃女為了取得孩子監護權，主張她在2003年早就與簡姓男子舉辦過「儀式婚」，只是未辦理登記，不過以當時制度來看2人已經合法結婚，因此提出與吳男婚姻無效及離婚協議不存在。

黃女與簡男還在2021年5月跑去做婚姻登記，同日再辦理離婚登記，進而要求戶政人員將她與黃男的孩子推定為與簡男的婚生子女，吳男接到電話通知後，立刻拿著法院判決給他的監護權文件才得以制止。

吳男心有不甘，指控黃女害他陷於錯誤，誤認其為未婚之人，細數在2人結婚4年期間，共發生108次性行為，侵害了他的貞操權，向黃女求償30萬元。

黃女辯稱，她並不知道過去舉辦的儀式婚有效，主觀上並無故意或過失，且她在2011年8月懷孕後，未再與吳男發生過關係。

台中地院認為，夫妻年紀及新婚與否，與是否發生性行為均無必然關係，且吳男也提不出證據，不過，縱使2人的確在黃女懷孕前發生過關係，也因已超過《民法》規定的10年請求權時效，而消滅侵權行為，黃女得拒絕給付，駁回吳男之訴。

ET快訊
獨／來台7年　知名韓式烤肉宣布熄燈
2000萬只刮出1個　彩券行曝3原因
全文／蘇貞昌總辭感慨「能力有限」　送茶葉勉勵：耐高溫泡好茶
快訊／全家開出「2張千萬發票」！　明細曝光
2月快變周休一日！他曝「更殘酷事實」上班族喊累：有人要連署嗎
台積電飆漲！逾3萬股民年前急下車　1天少賺4萬
快訊／蘇貞昌內閣總辭「送茶壺」　背後寓意曝光
快訊／惹怒詹皇！　「最後2分鐘」裁判報告出爐
女星「抗癌2年」離世！享年45歲　小兒子剛滿4歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗：車是這樣騎的嗎

東門豬肉公主怒開吉！嗆她「胸大無腦+婊子愛錢」　工程師慘了

30年廂型車引擎蓋冒煙　駕駛急搬冷媒罐...下秒整輛車燒成火球！

騎士撿到腰包不要iPhone只取走1物　挨罰1.4萬元

不滿女友移情別戀　惡煞持槍談判「炸爛情敵3手指」遭羈押

違停買刮刮樂警察來了　高雄男喊：馬上開走...一查身分下場慘

分手驚知妻是「再婚女」！他怒討108次貞操權　真相超慘還敗訴

父撞見女兒睡車內「裙子在腳踝」氣炸　男友辯「脫掉好睡」獲無罪

快訊／台東森林公園驚傳死亡案　短褲男沉入「活水湖」慘溺斃

協助林義傑「著作權蟑螂案」　認罪律師拒繳18萬處分金慘了

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗：車是這樣騎的嗎

東門豬肉公主怒開吉！嗆她「胸大無腦+婊子愛錢」　工程師慘了

30年廂型車引擎蓋冒煙　駕駛急搬冷媒罐...下秒整輛車燒成火球！

騎士撿到腰包不要iPhone只取走1物　挨罰1.4萬元

不滿女友移情別戀　惡煞持槍談判「炸爛情敵3手指」遭羈押

違停買刮刮樂警察來了　高雄男喊：馬上開走...一查身分下場慘

分手驚知妻是「再婚女」！他怒討108次貞操權　真相超慘還敗訴

父撞見女兒睡車內「裙子在腳踝」氣炸　男友辯「脫掉好睡」獲無罪

快訊／台東森林公園驚傳死亡案　短褲男沉入「活水湖」慘溺斃

協助林義傑「著作權蟑螂案」　認罪律師拒繳18萬處分金慘了

血濺宜蘭知名溫泉會館！「事發前」畫面曝光　人夫PO照：不想回家

陳內閣是變形金剛或破銅爛鐵？　蔡介入程度與滿意度成反比

印度高官遭當眾槍擊！左胸爆血死亡　坐擁上億「富到流油」背景曝

曝光藍營布局2024時間點！　朱立倫：侯友宜是國民黨最強母雞

老婆曾當酒店妹「1習慣」難改！他動怒下禁足令…被告家暴了

住警器發威　成功爭取火災逃生先機

迎立春！中華郵政發行故宮古畫二十四節氣郵票　「2／3開賣」

買13張刮刮樂全中獎！她揭「必勝買法」：選這數字

獨／韓式烤肉「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈　結束登台7年時光

戴資穎開工曬超喜氣「兔子戰袍」　收心備戰3月全英賽

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

拜天公前夕遭埋生雞頭！北台中城隍廟怒批：會有報應

「幼幼台哥哥」被騙7千萬　還衰成新竹望族詐欺同夥

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

醉男搭自強號攻擊乘客！列車被迫暫停

生母消失46年　突上門討萬元扶養費

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

即／北市某高中女學生疑墜樓！意識不清搶救中

初二出門散步只有狗狗回來...苗栗婦失聯7天

新北女賣假包　香奈兒硬起來怒告

小7店員超狂　店內15次偷吃G了

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

18次假釋全被駁回！張錫銘連打2行政官司吞敗落幕

「新竹望族」騙幼幼台哥哥7千萬　起底竟是網路詐騙紅人

龍崎182線道再傳死亡車禍　騎士衝進山溝不治

更多熱門

相關新聞

見女兒睡男友車內「裙子在腳踝」　父氣炸

見女兒睡男友車內「裙子在腳踝」　父氣炸

台中楊姓男子半夜載女友小琪(化名)回家時，趁她服用安眠藥熟睡，將她裙子脫到腳踝，並為她蓋上棉被。小琪到家後拿掉棉被，驚覺自己只穿內褲，出來迎接女兒的父親見狀也傻眼，父女倆討論後認為楊男意圖性侵，憤而提告。全案審理時，楊男坦承在車上脫掉小琪裙子，但目的只是為了讓她好睡，法官審理後，覺得楊男說的有道理，判他無罪。

台中囂張駕駛除夕街頭競速　4飆仔下場慘了

台中囂張駕駛除夕街頭競速　4飆仔下場慘了

台中開工日就發錢　這3類人每月最高可領7000元

台中開工日就發錢　這3類人每月最高可領7000元

外役監受刑人回家過年！竟持刀撒冥紙...GG了

外役監受刑人回家過年！竟持刀撒冥紙...GG了

台中大年初八火神狂竄　12小時1民宅+3工廠燒毀

台中大年初八火神狂竄　12小時1民宅+3工廠燒毀

關鍵字：

台中貞操權離婚

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

電梯大樓住幾樓最優？

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

最美脫北女孩「全身都變了」！

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面