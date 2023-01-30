分手驚知妻是「再婚女」！他怒討108次貞操權　真相超慘還敗訴

▲男子指控前妻13年前早就結婚，婚姻期間遭侵害108次貞操權，求償30萬元。（示意圖／取自Pixabay）



記者黃資真／台中報導

台中一名吳姓男子與黃姓女子離婚，黃女為了取得孩子監護權，提出證明表示自己早在10多年前與另名男子舉行「儀式婚」，訴請與吳男的婚姻無效。吳男氣不過，控訴前妻隱瞞已婚狀態，於婚姻期間發生108次性行為，已侵害他的貞操權，求償30萬元。台中地院指出，吳男提告已逾10年請求權時效，前妻得拒絕給付，予以駁回。

吳男在2011年5月間，於婚友社網站上認識黃女，相戀1年後結婚，育有1名孩子，但2人在2016年協議離婚，沒想到黃女為了取得孩子監護權，主張她在2003年早就與簡姓男子舉辦過「儀式婚」，只是未辦理登記，不過以當時制度來看2人已經合法結婚，因此提出與吳男婚姻無效及離婚協議不存在。

黃女與簡男還在2021年5月跑去做婚姻登記，同日再辦理離婚登記，進而要求戶政人員將她與黃男的孩子推定為與簡男的婚生子女，吳男接到電話通知後，立刻拿著法院判決給他的監護權文件才得以制止。

吳男心有不甘，指控黃女害他陷於錯誤，誤認其為未婚之人，細數在2人結婚4年期間，共發生108次性行為，侵害了他的貞操權，向黃女求償30萬元。

黃女辯稱，她並不知道過去舉辦的儀式婚有效，主觀上並無故意或過失，且她在2011年8月懷孕後，未再與吳男發生過關係。

台中地院認為，夫妻年紀及新婚與否，與是否發生性行為均無必然關係，且吳男也提不出證據，不過，縱使2人的確在黃女懷孕前發生過關係，也因已超過《民法》規定的10年請求權時效，而消滅侵權行為，黃女得拒絕給付，駁回吳男之訴。